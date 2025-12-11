Instagram ra mắt thuật toán cho phép người dùng tự kiểm soát nội dung được gợi ý

Ngày 10/12, Instagram đã công bố một tính năng mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép người dùng xem và điều chỉnh thuật toán định hình nguồn cấp dữ liệu Reels của họ.

Instagram gọi đây là một bước đi tiên phong hướng tới quyền kiểm soát lớn hơn của người dùng.

Ứng dụng thuộc sở hữu của Meta đang giới thiệu "Thuật toán của bạn," có thể truy cập thông qua một biểu tượng ở góc trên bên phải của Reels - nguồn cấp dữ liệu video của người dùng - hiển thị các chủ đề mà Instagram tin rằng người dùng sẽ quan tâm dựa trên lịch sử xem của họ.

Trong một bài đăng trên blog, Meta cho biết người dùng hiện có thể trực tiếp cho nền tảng biết họ muốn xem nhiều hoặc ít hơn những chủ đề nào, với các đề xuất được điều chỉnh tương ứng trong thời gian thực.

Các nền tảng truyền thông xã hội đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và người dùng để cung cấp sự minh bạch hơn về việc tuyển chọn nội dung bằng thuật toán, điều mà các nhà phê bình cho rằng có thể thúc đẩy các nội dung có hại, hoặc tạo ra các “echo chambers” – khi người dùng chỉ tiếp nhận những nội dung có thể có sai lệch và tiếp tục được đề xuất những nội dung giúp củng cố thêm quan điểm sai lệch hoặc không chính xác đó.

Nhưng các công ty cũng coi thuật toán là "bí quyết" của nền tảng để thu hút người dùng và thường không muốn công bố.

“Instagram luôn là nơi để bạn khám phá sâu hơn sở thích của mình và kết nối với bạn bè,” công ty cho biết trong bài đăng trên blog. “Khi sở thích của bạn thay đổi theo thời gian, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những cách thức ý nghĩa hơn để kiểm soát những gì bạn thấy.”

Tính năng này hiển thị cho người dùng bản tóm tắt các sở thích hàng đầu của họ và cho phép họ nhập các chủ đề cụ thể để tinh chỉnh nguồn cấp dữ liệu của mình.

Instagram cho biết họ đang “dẫn đầu” trong việc cung cấp sự minh bạch và quyền kiểm soát như vậy, với kế hoạch mở rộng tính năng này ra ngoài Reels sang Explore và các phần khác của ứng dụng.

Công cụ này đã được ra mắt vào 10/12 tại Mỹ và sẽ sớm được triển khai trên toàn cầu bằng tiếng Anh, công ty cho biết.

Động thái này diễn ra khi Australia, lần đầu tiên trên thế giới, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng một loạt các ứng dụng mạng xã hội phổ biến, bao gồm cả Instagram.

Chính phủ cho biết họ nhằm mục đích “lấy lại quyền kiểm soát” từ các gã khổng lồ công nghệ và bảo vệ trẻ em khỏi “các thuật toán mang tính săn mồi.”

Trước đó, vào tháng Tám, một tính năng mới trên Instagram đang khiến nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ lộ thông tin cá nhân, sau khi mạng xã hội thuộc sở hữu của Meta bổ sung lựa chọn “chia sẻ vị trí” trên bản đồ tương tự như ứng dụng Snapchat.

Ra mắt ngày 6/8, tính năng này cho phép người dùng chia sẻ vị trí qua bản đồ Instagram để bạn bè dễ kết nối và chia sẻ những “địa điểm thú vị”. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ phát hiện vị trí của mình đã được hiển thị mà không hay biết./.

Instagram ra mắt tài khoản dành cho người dùng thanh thiếu niên tại Việt Nam Meta triển khai tính năng Teen Accounts (Tài khoản thanh thiếu niên) trên Instagram dành cho đối tượng người dùng là thanh thiếu niên dưới sự hướng dẫn từ phụ huynh tại Việt Nam.