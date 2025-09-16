Cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI, deepfake để chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link hoặc QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI, deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)