Cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI, deepfake để chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link hoặc QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI, deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản./.
Tin cùng chuyên mục
Lỗ thủng tầng Ozone và hệ lụy khôn lường cho sự sống
Tầng Ozone vốn là lá chắn tự nhiên chống tia cực tím, khi bị thủng, nó không chỉ làm gia tăng nguy cơ bệnh tật ở người mà còn hủy hoại cân bằng sinh thái Trái đất..
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.
Thông tin về Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46
Với chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN bao trùm, bền vững,” AIPA-46 diễn ra tại Kuala Lumpur (từ 16-22/9) khẳng định cam kết nghị viện các nước trong thúc đẩy phát triển chung khu vực.
Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào cuối 2025
Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025 xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và các hệ thống, nền tảng công nghệ cốt lõi.
Thông tấn xã Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống.
Những con đường mang tên các nhà báo thông tấn
Việc đặt tên đường phố mang tên các nhà báo thông tấn thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những đóng góp quan trọng của họ cho sự nghiệp cách mạng và báo chí Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam qua những con số
Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...
Mạng lưới cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trong nước và ngoài nước
Mạng lưới phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không chỉ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trong nước mà còn có mặt tại 30 địa bàn trọng điểm, chiến lược trên toàn cầu.
Tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ dành cho Thông tấn xã Việt Nam
Tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho TTXVN luôn là niềm vinh dự, tự hào và động lực cho các thế hệ làm báo của Thông tấn không ngừng cống hiến, phát triển TTXVN ngày càng lớn mạnh.
4 nghệ sỹ nhiếp ảnh TTXVN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
4 nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật gồm Lâm Hồng Long, Lương Nghĩa Dũng (nhà báo liệt sỹ), Võ An Khánh và Chu Chí Thành.
TTXVN: 18 nghệ sỹ nhiếp ảnh được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
Qua các đợt xét tặng từ năm 1996 đến năm 2022, có 18 nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (lĩnh vực nhiếp ảnh).
Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia
Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...
80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những mốc son tự hào
Từ dấu mốc phát bản tin đầu tiên ngày 15/9/1945 đến nay, TTXVN đã 80 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, cung cấp nguồn tin chính thống, khách quan; ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng.
Những điểm nhấn đáng chú ý của series iPhone 17
Series iPhone 17 không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà là bước nhảy đáng kể trong thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng đột phá, hệ thống camera cải tiến và kết nối thế hệ mới.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%
Tám tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,7%, doanh thu du lịch tăng 20,3%.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,5% trong 8 tháng của năm 2025
Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% và ngành khai khoáng giảm 1,1%.
Mức trần học phí với cơ sở đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Chi tiết về quy trình chào bán và phát hành tài sản mã hóa tại Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, với các hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch được quản lý chặt chẽ, minh bạch và an toàn.
Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.
Đưa vào vận hành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn 2030-2035
Xây dựng Chương trình phát triển điện hạt nhân theo các quy mô linh hoạt và các nhà máy điện hạt nhân lắp ráp module nhỏ; đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử...
3 cảng biển của Việt Nam lọt top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới
Việt Nam có 3 cảng biển lọt vào danh sách 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới do Tạp chí Lloyd's List của Anh vừa công bố.
7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD
8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...
Ca ghép tủy Thalassemia đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện từ nguồn tủy từ mẹ
Bệnh viện Trung ương Huế thành công ca ghép tủy Thalassemia từ mẹ ruột, mở ra phương pháp điều trị mới cho trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9.
“Mưa đỏ” vượt mốc 562 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử
Chiều 7/9, “Mưa đỏ” đã đạt doanh thu hơn 551,7 tỷ đồng, chính thức vượt qua phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử.
Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc” tại Triển lãm thành tựu đất nước
Không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc" thể hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển cùng đóng góp quan trọng của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong 80 năm qua.
Dàn robot nổi bật tại Triển lãm thành tựu đất nước ở Hà Nội
Triển lãm thành tựu đất nước không chỉ là điểm hẹn của ký ức lịch sử hào hùng, mà còn là sân chơi công nghệ, nơi chắp cánh cho những khát vọng tương lai của một Việt Nam hùng cường, hiện đại.
Chi tiết đối tượng được hỗ trợ học phí, chi phí học tập
Theo Nghị định số 238/2025, những nhóm đối tượng thuộc cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí và những nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ chi phí học tập.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng năm 2025 tăng 12%
Giá trị xuất khẩu nông sản trong 8 tháng năm 2025 đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%.
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 8 tháng qua
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD; trong khi tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD.