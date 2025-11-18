Thế giới

Hàn Quốc khánh thành nhà máy sản xuất màng graphene CVD đầu tiên trên thế giới

Phim graphene là một lớp siêu mỏng, được sử dụng trong màn hình dẻo, thiết bị điện tử đeo được và pin tiên tiến, được biết đến với tính linh hoạt, độ trong suốt và khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt cao.

Trường Giang

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 18/11 cho hay việc xây dựng cơ sở sản xuất hàng loạt màng graphene lắng đọng hơi hóa học (CVD) đầu tiên trên thế giới - một thành phần quan trọng được sử dụng trong các thiết bị điện tử và pin tiên tiến, vừa hoàn thành tại Hàn Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, buổi lễ khánh thành nhà máy do Tập đoàn Graphene Square - một nhà sản xuất màng graphene của Hàn Quốc, sở hữu đã được tổ chức tại thành phố Pohang thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách Seoul 270km về phía đông nam.

Theo một quan chức của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, graphene là vật liệu chủ chốt quyết định khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp tiên tiến.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cam kết đưa ra các biện pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành này, đồng thời cho biết nhà máy của Graphene Square dự kiến sẽ giúp thành phố Pohang - trung tâm công nghiệp thép của Hàn Quốc, tìm ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực trong bối cảnh ngành thép đang khủng hoảng nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
