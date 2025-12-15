ECOWAS bác bỏ lộ trình chuyển tiếp của chính quyền quân sự Guinea-Bissau

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 14/12 (giờ địa phương) đã bác bỏ chương trình chuyển tiếp do chính quyền quân sự Guinea-Bissau công bố, đồng thời yêu cầu sớm khôi phục trật tự hiến định và cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt những cá nhân cản trở tiến trình này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên của ECOWAS diễn ra ở thủ đô Abuja (Nigeria), các nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng đối với các hành động thay đổi chính quyền bằng biện pháp phi hiến.

Trước đó, ngày 26/11, một nhóm sỹ quan quân đội tự xưng là Bộ Chỉ huy quân sự tối cao đã tiến hành đảo chính, lật đổ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, đồng thời chỉ định Tướng Horta Inta-a làm Tổng thống lâm thời vào ngày hôm sau.

Theo ECOWAS, đây là cuộc đảo chính thứ 9 tại khu vực Tây và Trung Phi trong vòng 5 năm qua, làm gia tăng lo ngại về tình trạng suy thoái dân chủ tại một khu vực vốn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và bất ổn chính trị.

ECOWAS kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm các nhân vật đối lập, đồng thời yêu cầu thiết lập một giai đoạn chuyển tiếp ngắn, mang tính bao trùm, với sự tham gia của các lực lượng chính trị và xã hội tại Guinea-Bissau.

ECOWAS cũng cho biết cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/11 tại Guinea-Bissau đã được các đoàn quan sát của tổ chức này, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP) đánh giá là tự do và minh bạch.

Bên cạnh đó, ECOWAS đã giao cho Chủ tịch luân phiên của tổ chức này dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Guinea-Bissau để tiến hành đối thoại với chính quyền quân sự, thúc đẩy lộ trình khôi phục trật tự hiến định trong thời gian sớm nhất./.

