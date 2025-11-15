Nam Phi sẽ trao lại ghế Chủ tịch G20 cho "chiếc ghế trống" đại diện cho Mỹ

Ngày 14/11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết nước này sẽ trao lại quyền Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) một cách tượng trưng cho một "chiếc ghế trống" do không có sự tham dự của lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.

Ông Ramaphosa nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ thương mại với Washington. Phát biểu với báo giới tại thị trấn Soweto, ông Ramaphosa cho biết: "Chiếc ghế trống sẽ vẫn ở đó, tôi sẽ trao ghế trống đó một cách tượng trưng và sau đó nói chuyện với Tổng thống Trump."

Tổng thống Nam Phi khẳng định ưu tiên của ông là duy trì quan hệ kinh tế với một trong những đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Trước đó, ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ sẽ không cử quan chức tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi.

Đây là lần đầu tiên một Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại châu Phi, và Mỹ sẽ là nước đăng cai hội nghị này vào năm 2026.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng quyết định trên được đưa ra để phản đối các hành vi chống lại người Afrikaner, một cộng đồng có nguồn gốc từ các nhóm định cư Hà Lan, Pháp và Đức hiện đang sinh sống tại Nam Phi.

Quan hệ Mỹ-Nam Phi trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025. Nhà lãnh đạo Mỹ đã ký sắc lệnh đóng băng viện trợ cho Nam Phi hồi tháng Hai và cáo buộc Đạo luật Cải cách Ruộng đất của Tổng thống Cyril Ramaphosa là “phân biệt đối xử với người Afrikaner.”

Tiếp đó, vào tháng Ba, Washington trục xuất Đại sứ Nam Phi tại Mỹ Ebrahim Rasool với lý do quan chức ngoại giao này đã công khai chỉ trích chính sách của Nhà Trắng./.

Nam Phi phản ứng việc Mỹ "tẩy chay" Hội nghị thượng đỉnh G20 Tổng thống Nam Phi cũng cho rằng việc Mỹ vắng mặt là “từ bỏ vai trò rất quan trọng với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới” và điều này là tổn thất đối với chính phía Mỹ.