Nigeria: Giải cứu 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc khỏi một trường Công giáo

Truyền thông địa phương và Liên hợp quốc ngày 7/12 cho biết nhà chức trách Nigeria đã giải cứu 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc khỏi một trường Công giáo vào tháng trước, song hiện vẫn chưa rõ số phận của 165 học sinh và nhân viên nhà trường.



Tháng 11 vừa qua, 315 học sinh và nhân viên đã bị bắt cóc khỏi trường nội trú St. Mary's ở bang Niger. Khoảng 50 người đã trốn thoát ngay sau đó và 265 người được cho là bị nhóm bắt cóc giam giữ.



Theo nguồn tin của Liên hợp quốc, 100 em sẽ được bàn giao cho các quan chức chính quyền địa phương ở bang Niger trong ngày 8/12.



Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự, cũng như số phận của những học sinh và nhân viên còn lại.



Cùng ngày, người phát ngôn Tổng thống, ông Sunday Dare, cũng xác nhận việc giải cứu 100 học sinh.



Nigeria đang phải đối mặt với làn sóng thánh chiến kéo dài ở vùng Đông Bắc, trong khi các băng nhóm có vũ trang tiến hành bắt cóc và cướp bóc làng mạc ở Tây Bắc, trong khi nông dân và người chăn nuôi xung đột ở trung tâm đất nước do đất đai và tài nguyên đang cạn kiệt.

Ở quy mô nhỏ hơn, các nhóm vũ trang có liên quan tới các phong trào ly khai cũng hoành hành tại khu vực Đông Nam bất ổn./.

Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria từ chức giữa khủng hoảng an ninh Quyết định từ chức của ông Abubakar được đưa ra sau khi Tổng thống Bola Tinubu ban bố “tình trạng khẩn cấp an ninh trên toàn quốc” hồi tuần trước, khi Nigeria nỗ lực đối phó với làn sóng bắt cóc.