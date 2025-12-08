Thế giới

Châu Phi

Nigeria: Giải cứu 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc khỏi một trường Công giáo

Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự.

Bích Liên
Các tay súng tại Nigeria. (Nguồn: Daily Post)
Các tay súng tại Nigeria. (Nguồn: Daily Post)

Truyền thông địa phương và Liên hợp quốc ngày 7/12 cho biết nhà chức trách Nigeria đã giải cứu 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc khỏi một trường Công giáo vào tháng trước, song hiện vẫn chưa rõ số phận của 165 học sinh và nhân viên nhà trường.

Tháng 11 vừa qua, 315 học sinh và nhân viên đã bị bắt cóc khỏi trường nội trú St. Mary's ở bang Niger. Khoảng 50 người đã trốn thoát ngay sau đó và 265 người được cho là bị nhóm bắt cóc giam giữ.

Theo nguồn tin của Liên hợp quốc, 100 em sẽ được bàn giao cho các quan chức chính quyền địa phương ở bang Niger trong ngày 8/12.

Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự, cũng như số phận của những học sinh và nhân viên còn lại.

Cùng ngày, người phát ngôn Tổng thống, ông Sunday Dare, cũng xác nhận việc giải cứu 100 học sinh.

Nigeria đang phải đối mặt với làn sóng thánh chiến kéo dài ở vùng Đông Bắc, trong khi các băng nhóm có vũ trang tiến hành bắt cóc và cướp bóc làng mạc ở Tây Bắc, trong khi nông dân và người chăn nuôi xung đột ở trung tâm đất nước do đất đai và tài nguyên đang cạn kiệt.

Ở quy mô nhỏ hơn, các nhóm vũ trang có liên quan tới các phong trào ly khai cũng hoành hành tại khu vực Đông Nam bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bắt cóc #Bắt cóc học sinh #Bắt cóc ở Nigeria Nigeria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.