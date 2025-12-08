AU lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính ở Benin

Liên minh châu Phi (AU) ngày 7/12 đã lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính tại Benin và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống đương nhiệm Patrice Talon.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong tuyên bố của AU, Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahmoud Ali Yousouf, lên án mạnh mẽ và một cách rõ ràng âm mưu đảo chính quân sự xảy ra ngày 7/12 tại Cộng hòa Benin, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của AU đối với Tổng thống Patrice Talon, chính quyền hợp pháp của Cộng hòa Benin và người dân nước này.

AU kêu gọi các binh sỹ tham gia âm mưu đảo chính chấm dứt các hành động phi pháp và trở về doanh trại, tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Ủy ban AU cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng các cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính đáng lo ngại tại một số khu vực ở châu Phi, đồng thời lấy làm tiếc rằng những hành động này tiếp tục làm suy yếu sự ổn định của châu lục, đe dọa những thành tựu dân chủ, và khuyến khích các lực lượng quân sự hành động vượt ngoài khuôn khổ hiến pháp”.

Các nguồn tin quân sự và an ninh cùng ngày cho biết khoảng một chục binh sỹ đã bị bắt giữ sau âm mưu đảo chính này, bao gồm cả những đối tượng chủ mưu.

Trước đó, truyền thông Benin đưa tin một nhóm binh sỹ đã chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia và phát sóng tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon, trong đó Trung tá Pascal Tigri tự xưng là người đứng đầu cái gọi là “Ủy ban quân sự tái thiết quốc gia.”

Vài giờ sau, truyền thông sở tại đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Alassane Seidou đã phát biểu trên truyền hình, khẳng định quân đội vẫn trung thành với chính quyền và tình hình đã được kiểm soát./.

Benin: Binh sỹ đảo chính kiểm soát đài truyền hình quốc gia Truyền thông địa phương đưa tin có tiếng súng tại Trại Guezo, gần nơi ở của Tổng thống Talon tại Cotonou - thành phố lớn nhất Benin, và các binh sỹ đã giành quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia.