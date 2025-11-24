Truyền thông Nam Phi nêu bật mối quan hệ hợp tác bao trùm với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, liên quan các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các hoạt động song phương ở Nam Phi từ ngày 21-24/11, truyền thông sở tại đã nêu bật chủ đề hợp tác kinh tế-thương mại nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa Nam Phi và Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong G20 với các đề xuất về tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi xanh và khoáng sản chiến lược.

Đài truyền hình quốc gia Nam Phi SABC và đài eNCA nêu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 về 3 ưu tiên chiến lược cho tăng trưởng công bằng.

Trong khi đó, các trang enca.com, Central News South Africa và sanews.gov.za đưa tin đậm nét hoạt động và các phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam bên lề hội nghị: gặp Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và các lãnh đạo khác, nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, nhất trí hợp tác bao trùm từ nông nghiệp đến chuyển giao công nghệ, đồng ý giảm bớt rào cản thương mại, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy đầu tư…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ hy vọng Nam Phi ủng hộ Việt Nam tham gia G20, nhấn mạnh lợi ích chung trong các lĩnh vực như sản xuất và chế biến càphê.

Trang Central News South Africa và enca.com cho rằng Bản ghi nhớ (MoU) về nông nghiệp là một phần trong sự thay đổi lớn hơn của quan hệ Nam Phi-Việt Nam, mở ra cơ hội thương mại mới và quan hệ đối tác chiến lược.

Thỏa thuận này không chỉ tiếp nối các thành tựu thương mại gần đây, mà còn là một phần của việc nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược.

Việc ký kết ngay tại G20 nhấn mạnh vai trò của Nam Phi trong việc sử dụng các diễn đàn toàn cầu để thúc đẩy lợi ích của châu Phi; đồng thời, Việt Nam cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiếng nói của lục địa này tại các diễn đàn quốc tế.

Trang polity.org.za và sanews.gov.za đưa đậm cam kết giữa Việt Nam và Nam Phi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nam Phi-Việt Nam bên lề hội nghị.

Phó Tổng thống Paul Mashatile cho biết Chính phủ Nam Phi cam kết tạo môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư, khi Nam Phi và Việt Nam nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế.

Ông cũng cho rằng hai quốc gia đang đứng trước “thời điểm then chốt” khi tìm cách mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm thương mại và công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Nhìn chung, truyền thông Nam Phi nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thỏa thuận với Nam Phi đã tiếp nối chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của Tổng thống Cyril Ramaphosa tới Việt Nam, đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và khoa học-công nghệ.

Theo Phó Tổng thống Paul Mashatile, Nam Phi vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Việt Nam cung cấp cửa ngõ để nước này tiến vào vào thị trường ASEAN với gần 700 triệu dân. Đồng thời, Nam Phi mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận Khu vực thương mại tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA), kết nối 1,4 tỷ người tiêu dùng./.



