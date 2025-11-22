Cảnh giác trước những thông tin giả do AI ngụy tạo về thiên tai miền Trung

Giữa lúc tình hình mưa lũ miền Trung đang phức tạp, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo và những thông tin chưa được kiểm chứng về hậu quả của thiên tai.

Những nội dung này lan nhanh hơn cả tin cứu trợ khiến người dân hoang mang, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cứu trợ.

Phía dưới bài đăng được chèn nhiều đường link quảng cáo sản phẩm phòng chống thiên tai với những lời kêu gọi như “chuẩn bị trước khi quá muộn,” “ai không mua sẽ hối hận.”

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đều đã đưa ra cảnh báo mỗi người dùng mạng xã hội hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin.

Cơ quan chức năng đã cảnh báo những thông tin giả liên quan đến thiên tai là do AI ngụy tạo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo cộng đồng cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI nguỵ tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng. Đồng thời, tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng mỗi công dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải.

Các chế tài xử lý đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng được quy định tại Điều 8 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Điều 9 Luật An ninh mạng năm 2018 bao gồm: Tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Những hình ảnh, video clip do AI ngụy tạo thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, gây hoang mang dư luận và làm 'loãng' những thông tin cảnh báo khẩn cấp.

Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân của các Trang tin điện tử vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng./.

Đắk Lắk: Thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm là tin giả Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, xử lý những người đăng tin giả về thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu, gây hoang mang dư luận.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với nhiều người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Các nội dung như “vỡ đập Am Chúa,” “vỡ đập Suối Dầu,” hay “tin khẩn yêu cầu người dân khu vực Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh di dời ngay vì tối nay xả đập mực nước 3,5m…” đều là thông tin bịa đặt, gây ngộ nhận, hoang mang dư luận. Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân ở vùng hạ lưu, vùng đang chịu ảnh hưởng lũ lụt nâng cao cảnh giác, không tin và không chia sẻ những thông tin giật gân, chưa được kiểm chứng. Người dân cần theo dõi và cập nhật từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản.