Vụ CSGT bị đẩy ngã vào đầu xe tải: Khởi tố Đặng Từ Thịnh về tội giết người

Liên quan đến vụ việc chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị người vi phạm đẩy ngã vào đầu xe tải, chiều tối 12/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977), trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội về tội “Giết người,” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 phút, ngày 11/12, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện Đặng Từ Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi dùng biển số giả di chuyển trên đường tỉnh 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực (Hà Nội).

Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, yêu cầu Thịnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thịnh xuống xe và xin bỏ qua vi phạm song không được chấp nhận.

Khi Đại úy Nguyễn Duy Điệp đang dắt xe của Thịnh về chốt để xử lý, Thịnh bất ngờ từ phía sau ôm siết, giữ chặt người và xe Đại úy Điệp đang dắt đẩy thẳng vào đầu ôtô tải đang chạy tới theo chiều ngược lại. Rất may, Đại úy Điệp kịp thời tránh được.

Sau đó, Thịnh bỏ chạy nhưng bị tổ công tác truy đuổi, bắt giữ và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để điều tra, xử lý.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của đối tượng là manh động, trực tiếp đe dọa tính mạng lực lượng làm nhiệm vụ và cần bị xử lý nghiêm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Từ Thịnh về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thịnh.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 - thành phố Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải Ngày 11/12, Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú xã Phượng Dực) để điều tra hành vi giết người, sau vụ tấn công chiến sĩ Cảnh sát giao thông tại Tỉnh lộ 429.