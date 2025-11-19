Xét xử Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs trong vụ án tại Tập đoàn Chị Em Rọt

Sáng 19/11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty Cổ phần Asian Life.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998, Hoa hậu Hòa Bình quốc tế năm 2021), Phạm Quang Linh (sinh năm 1998, Quang Linh Vlogs, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (sinh năm 1995, Hằng Du Mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định điểm d, khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra còn có hai đồng phạm khác là Lê Thành Công (sinh năm 1989, thành viên Hội đồng quản trị) và Lê Tuấn Linh (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) cũng bị truy tố tội danh trên.

Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Bị cáo Phạm Quang Linh tại phiên tòa sáng 19/11. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm. Công ty Cổ phần Asia Life có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả điều tra xác định thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo ‘‘Kera”) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024 do Công ty Cổ phần Asian Life sản xuất theo Hợp đồng gia công và đóng gói.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Cổ phần Asia Life sản xuất kẹo "Kera," Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo rất thấp chỉ chiếm 0,935%/viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Cổ phần Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau” nhưng vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm; trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13%.

Đồng thời, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Cổ phần Asian Life đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo "Kera" trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Vì vậy, từ ngày 12/12/2024-14/3/2025 đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo "Kera," thu hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19/11. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Cáo trạng xác định với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL (người có ảnh hưởng) gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo "Kera" trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trực tiếp đăng video trên kênh Tiktok cá nhân; Nguyễn Thị Thái Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Phạm Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Quá trình điều tra, tất cả bị can trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Lời khai của các bị can phù hợp với diễn biến khách quan và các tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án./.

