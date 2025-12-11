Bắt giữ ba đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 11/12, Đồn Biên phòng Lò Gò (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 10/12/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực cách cột mốc 133(2)/2 khoảng 800m (thuộc ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Lò Gò chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng, Công an xã Phước Vinh, Công an tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Vinh phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Tại Đồn Biên phòng Lò Gò, các đối tượng khai tên là: Wang Jia (sinh năm 2005, trú tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), Chen Zuchang (sinh năm 1987, trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Su Qian Wei (sinh năm 1991, trú tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc).

Qua điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, cả 3 đối tượng khai nhận từ Trung Quốc sang Campuchia tìm việc làm nhưng bị lừa vào các cơ sở lừa đảo. Nhóm này bị các cơ sở lừa đảo ở Campuchia đánh đập, chích điện nhiều lần. Do ảnh hưởng xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các cơ sở lừa đảo ở Campuchia có thời điểm quản lý lỏng lẻo nên nhóm 3 người này tìm cách bỏ trốn và xâm nhập trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Lò Gò phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh, hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời, khi đến khu vực bản Buộc Mú thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.