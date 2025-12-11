Điều tra vụ một phụ nữ bị bắn tử vong khi đang ở nhà

Ngày 11/12, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Xuân Trang (53 tuổi, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân bị súng bắn vào cổ đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Lộc tổ chức khám nghiệm tử thi, bổ sung hồ sơ điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà Trang tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6/12, bà Trang đang ở nhà cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc thì giật mình khi thấy cửa chính nhà bị bắn vỡ từ phía ngoài đường vào. Khi bà Trang ra phía trước hiên nhà để kiểm tra, bất ngờ bị bắn vào cổ khiến bà gục ngã.

Nghe tiếng la thất thanh của bà Trang, người nhà chạy ra kiểm tra, thấy nạn nhân nằm bất động, máu chảy nhiều tử cổ ra, liên hô hoán hàng xóm cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng 11/12, bà Trang đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 mảnh kim loại, nhiều mảnh kính vỡ do bị súng bắn, cùng các dấu vết liên quan.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

