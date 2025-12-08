Xã hội
Nguồn kinh phí nghi nhập nhèm, công an vào cuộc xác minh dự án “Nuôi em ở Nghệ An”

Cơ quan chức năng Nghệ An đang xác minh phản ánh về tính minh bạch của dự án thiện nguyện “Nuôi em ở Nghệ An”, sau khi một số nhà hảo tâm cho rằng nguồn kinh phí chưa được công khai rõ ràng.

Hồng Hải
Bản tin 60s ngày 8/12/2025 gồm những nội dung sau:

Cơ quan chức năng Nghệ An vào cuộc xác minh tính minh bạch dự án “Nuôi em”.

Hà Nội tiếp tục ô nhiễm, chất lượng không khí nhiều khu vực ở mức rất xấu.

Hơn 100 người xuyên đêm tìm bé trai 6 tuổi mất tích ở Hà Tĩnh.

Dàn sao đổ bộ tại lễ cưới của ái nữ gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mạnh, Hà Nội có thể xuống 10 độ C.

Căng thẳng Thái Lan - Campuchia leo thang tại khu vực biên giới.

Mỹ và Israel bắt đầu tập trận hải quân chung.

Tổng thống Trump thất vọng vì ông Zelensky chưa xem đề xuất hòa bình của Mỹ./.

