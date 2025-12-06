Xã hội

Pháp luật

Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn rút 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Thanh
Cơ quan chức năng đọc quyết định bắt khẩn cấp đối với Ức Kim Khoan (bìa phải).
Cơ quan chức năng đọc quyết định bắt khẩn cấp đối với Ức Kim Khoan (bìa phải).

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn (Lâm Đồng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Ức Kim Khoan.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn. Số tiền này để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng. Cho tới khi cơ quan chức năng chuẩn bị triển khai để cứu trợ cho đồng bào thì mới phát hiện vụ việc.

Chỉ sau hai ngày rút tiền, Khoan khai đã sử dụng hết số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chiếm đoạt tiền #Lũ lụt #Công chức #Chiếm đoạt tài sản Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.