Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt cho dân

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn (Lâm Đồng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Ức Kim Khoan.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn. Số tiền này để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng. Cho tới khi cơ quan chức năng chuẩn bị triển khai để cứu trợ cho đồng bào thì mới phát hiện vụ việc.

Chỉ sau hai ngày rút tiền, Khoan khai đã sử dụng hết số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân./.

