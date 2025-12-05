Lâm Đồng: Xử lý triệt để các sai phạm về dự án nhà ở xã hội

Ngày 5/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa ban hành kết luận thanh tra dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội duy nhất đến thời điểm này được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng, là khu vực tỉnh Đắk Nông (cũ).

Theo đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm của các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển thông tin đến Công an tỉnh để điều tra, xử lý các hành vi liên quan tới việc mua bán nhà sai đối tượng và nghiệm thu khống khối lượng để vay vốn ngân hàng.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng được triển khai trên diện tích gần 18.000 m2 và được cấp chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 2/2017. Tuy nhiên, vị trí thực hiện dự án không phù hợp với các quy hoạch chung đã được phê duyệt; giấy phép xây dựng được cấp cho dự án vào tháng 8/2028 cũng bị xác định không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 của khu vực này…

Phần lớn người mua nhà tại dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, được xác định không đúng đối tượng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư dự án đã không thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng được cấp. Chủ đầu tư cũng đã bàn giao nhà cho các hộ gia đình vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu và các công trình hạ tầng kỹ thuật (như đường, điện, nước…) chưa hoàn thành và chưa kết nối với hạ tầng của khu vực. Đa số các hộ gia đình cũng đã thực hiện việc xây dựng, cơi nới trái phép nhiều hạng mục sau khi được bàn giao nhà…

Đáng chú ý hơn, cơ quan thanh tra xác định, chủ đầu tư đã huy động hơn 96 tỷ đồng từ 106 cá nhân nhưng phần lớn các hợp đồng thỏa thuận này bị xác định là không đúng quy định. Việc nghiệm thu khối lượng thi công của dự án để làm căn cứ giải ngân vốn vay ngân hàng cũng bị xác định là có nhiều hạng mục không hợp pháp, vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình và quy định pháp luật về hóa đơn chứng từ…

Cũng theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư đã giao dịch bán nhà ở tại dự án cho 106 trường hợp nhưng chỉ có 7 trường hợp được thẩm định và xác định đủ điều kiện, 99 trường hợp còn lại bị xác định là không đủ điều kiện hoặc chưa được ngành chức năng thẩm định.

Đối với việc phát hiện, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư, một số ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cũ cũng bị xác định đã thực hiện không đến nơi đến chốn.

Điển hình như tháng 6/2022, các ngành chức năng đã xác định chủ đầu tư có 5 hành vi vi phạm hành chính trong quá trình triển khai dự án, bao gồm: kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện; bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng, chưa nghiệm thu; huy động vốn không đúng quy định; không báo cáo tình hình triển khai dự án và bán, cho thuê nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng chỉ xử phạt 1 hành vi bán, cho thuê nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định, còn 4 hành vi còn lại không xử phạt cũng không tham mưu cấp có thẩm quyền (là Ủy ban Nhân dân tỉnh) xử phạt theo quy định.

Căn cứ trên kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại các hành vi vi phạm và xử phạt, tham mưu xử phạt theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp buộc chủ đầu tư khắc phục hậu quả nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm của dự án và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Thuế tỉnh Lâm Đồng rà soát lại hồ sơ miễn tiền sử dụng đất của dự án cũng như việc hoàn thuế giá trị gia tăng; giao Thanh tra tỉnh chuyển thông tin đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, xử lý 2 nội dung có dấu hiệu tội phạm, bao gồm: việc chủ đầu tư bán nhà ở xã hội và huy động vốn của 99 trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc chưa được thẩm định và việc phát hành, sử dụng 4 hóa đơn không hợp pháp (tổng giá trị hơn 96 tỷ đồng) để làm căn cứ giải ngân vốn tín dụng ngân hàng.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng được cấp chủ trương đầu tư lần đầu cho Công ty cổ phần Công trình giao thông Beton 6 vào tháng 2/2017 và được chuyển giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV ESG Vietland vào năm 2018. Sau đó, dự án được nhiều lần gia hạn tiến độ vào các năm 2019, 2020, 2021… nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành./.

