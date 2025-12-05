Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống (Lifestyle Economy) được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh" do báo Tuổi trẻ phối hợp với Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ, kinh tế phong cách sống đã hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu và bắt đầu phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vài năm trở lại đây.

Đây là xu hướng khi người dùng cá nhân hoá trải nghiệm của mình, từ ăn uống, mua sắm, du lịch…, kéo theo hệ sinh thái đa dạng những sản phẩm đáp ứng yêu cầu này.

Dù đi sau và chưa phát triển như nhiều thành phố lớn trên thế giới như tại Hàn Quốc hay Singapore, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế Lifestyle, có thể mang đến “làn gió mới” cho kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đi mới cho nhiều doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, Phó giáo sư, tiến sỹ Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế và Marketing (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay nền kinh tế đang dịch chuyển từ hàng hoá sang dịch vụ và trải nghiệm, kinh tế Lifestyle là bước đi tiếp theo khi người tiêu dùng không chỉ mua trải nghiệm mà mua cả những sản phẩm/ dịch vụ để định hình và khẳng định “danh tính.”

Sản phẩm và dịch vụ cá nhân hoá hướng đến sở thích, nhu cầu trải nghiệm, thẩm mỹ và giá trị sống của từng phân khúc khách hàng. Việc nắm bắt kịp thời các xu hướng phong cách sống không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn là động lực thúc đầy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống xã hội.

Kinh tế Lifestyle không chỉ góp phần đa dạng nền kinh tế, gắn liền với việc xây dựng bản sắc đô thị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá và trải nghiệm, đồng thời tạo hiệu ứng lan toả tích cực đến tăng trưởng kinh tế nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Hiện tầng lớp dân số trung lưu của Việt Nam chiếm khoảng 23,2% dân số và có thể tăng lên 50% vào năm 2035. Đây chính là động lực để khai phóng nền kinh tế phong cách sống trên nhiều lĩnh vực và loại hình.

"Gen Z là thế hệ đông nhất hiện nay, ngày càng có thu nhập tốt hơn, là tầng lớp trung lưu của Việt Nam, không chỉ tiêu dùng sản phẩm mà trải nghiệm sản phẩm. Việc đáp ứng trải nghiệm của khách hàng, dần dần sẽ tạo thành một nền kinh tế phong cách sống. Như vậy, tôi cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ nhu cầu của người tiêu dùng, lối sống của họ là gì, hành vi, nhu cầu của họ ra sao, để tạo ra những sản phẩm có tính trải nghiệm cao, có giá trị lan tỏa cả về mặt kinh tế và tinh thần. Hiện nay, kinh tế lifestyle đang được coi là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh,” Phó giáo sư, tiến sỹ Đinh Tiên Minh chia sẻ.

Chợ Bến Thành. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Từ góc nhìn của chuyên gia người Hàn Quốc, ông Parke Sang Mo, Trưởng phòng kế hoạch - Sự kiện (Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam) cho rằng, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế phong cách, nhất là khi Việt Nam đang cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ kinh tế truyền thống sang kinh tế xanh.

Không chỉ doanh nghiệp lớn, mà nhiều doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đã bắt nhịp xu hướng tiêu dùng mới, hướng đến sản phẩm xanh, hệ sinh thái xanh, là nền tảng để thúc đẩy sự mở rộng của kinh tế phong cách sống ngày càng đạt giá trị cao hơn.

Là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, “chạm” đến khách hàng bằng nhiều sản phẩm mang tính xu thế và phong cách, ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ cho biết, nhiều năm nay, doanh nghiệp đã chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng xu hướng của giới trẻ, mang đến những trải nghiệm không chỉ là sản phẩm trang sức, mà còn gửi gắm giá trị tinh thần.

“Nghe thì xa lạ nhưng nền kinh tế phong cách sống đã hiện diện ở Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua chỉ dấu là hệ sinh thái những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng xu hướng tiêu dùng của người trẻ. Đây là tiềm năng, cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, cũng là cơ hội hiếm có để Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm sáng tạo của khu vực. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố tạo đà thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ khi thành phố có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố," ông Lê Trí Thông cho biết.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp cụ thể, làm sao để tạo được điểm nhấn, điểm khác biệt của Thành phố với phong cách sống rất đa dạng, phong phú.

Như vậy, khi xác định rõ bản sắc và định vị của thành phố, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để xây dựng những trải nghiệm phù hợp với phong cách sống đặc trưng ấy, từ đó từng bước tạo nên những điểm nhấn khác biệt, tăng sức hút cho Thành phố.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng việc khai thác tiềm năng của mô hình kinh tế phong cách sống thực chất là quá trình kết nối hài hòa giữa cung và cầu.

Thành phố thời gian qua đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ dựa trên nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, nhằm gắn kết thị trường với hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, với những góc nhìn mới được đặt ra tại sự kiện hôm nay, ông Phương cho rằng cần có cách tiếp cận đa chiều, sáng tạo và gợi mở hơn để khai thác trọn vẹn tiềm năng của kinh tế phong cách sống.

“Những câu chuyện, những góc nhìn rất thú vị từ hội thảo này là đề bài để chúng tôi hướng đến những sản phẩm, dịch vụ mang tính cá nhân hóa, nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Thành phố để có những bước đi phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, định hình sản phẩm phù hợp với thị trường tiềm năng này,” ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh vốn nổi tiếng là Thành phố năng động, sáng tạo nhất cả nước, là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo, tiêu dùng sôi động của khu vực Đông Nam Á.

Việc phát huy hết tiềm năng của những nền kinh tế mới như kinh tế phong cách sẽ là một động lực mới để Thành phố tiếp tục phát triển, định hình phong cách, tạo sự khác biệt, là điểm đến độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà thờ Đức Bà rực sáng 1.000km đèn LED mùa Giáng sinh Hơn 1.000km dây đèn LED được lắp đặt chiếu sáng toàn bộ mặt trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và hai tháp chuông, vận hành mỗi tối từ 18h45 đến 23h, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới.