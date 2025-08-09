Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2025: Ghi nhận nhiều 'điểm sáng'

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với nhiều chỉ số đều tăng và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, thành phố cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa.

Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức sáng 9/8.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 473.350 tỷ đồng, đạt 70,5% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 4,934 triệu tỷ đồng, tăng 0,96%; tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 4,788 triệu tỷ đồng, tăng 0,84%. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng ước đạt 7,56% (chưa tính dầu thô).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong 7 tháng ghi nhận nhiều "điểm sáng" như đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thu hút được khoảng 4,982 tỷ USD, tăng 17,66%; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,92 tỷ USD, tăng 7,15%; kim ngạch nhập khẩu đạt 56,44 tỷ USD, tăng 8,7%; tổng thu du lịch đạt 140.305 tỷ đồng, tăng 29,9%. Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã tháo gỡ được 106/838 dự án tồn đọng, khó khăn, tạo đà cho tăng trưởng.

Xe chở container hàng hóa hoạt động tại Tân Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Về giải ngân đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết đến hết tháng Bảy, thành phố đã giải ngân được 55.913 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37% kế hoạch vốn giao. Tổng vốn thành phố đã triển khai là trên 151.431 tỷ đồng, đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định kinh tế thành phố trong 7 tháng tương đối tích cực, nhiều điểm sáng cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa để tăng tốc trong những tháng cuối năm. Những chỉ dấu tích cực từ việc tháo gỡ được các dự án tồn đọng, khó khăn đã góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, tạo sự phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của kinh tế thành phố trong thời gian tới, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025.

Theo Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, mặc dù thành phố đang trong đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên để đạt được mục tiêu tăng trưởng mức 2 con số còn nhiều thách thức cần nỗ lực rất lớn.

“Để đạt được mức tăng trưởng 2 con số vào cuối năm nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải huy động được 778.000 tỷ đồng, đầu tư công phải đạt 100%, tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ phải tăng trên 19,2%, sản xuất công nghiệp phải tăng 9,6%, tài chính phải tăng 10%, giáo dục tăng 9,5%... Đây là những chỉ tiêu quan trọng cần phải đạt được nếu Thành phố muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm," ông Hoàng phân tích.

Tương tự, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng trong những tháng cuối năm, thành phố cần làm tập trung các giải pháp để bình ổn thị trường, an sinh xã hội và kích cầu tiêu dùng nhằm kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá tiêu dùng. Đặc biệt, cần hạn chế việc tăng giá trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Bên cạnh đó, ông Vũ đề nghị thành phố giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho các ngành, đi cùng với những giải pháp, hành động quyết liệt hiệu quả, nỗ lực cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm.

Về lâu dài cũng cần tính đến khả năng hấp thụ vốn, hấp thụ chính sách mới để tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm đánh giá chính xác các mục tiêu cũng như xác định động lực tăng trưởng ở đâu? Các chính sách mới đã đủ, đến và hiệu quả chưa?.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương và đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công và cho đây là điểm sáng quan trọng thể hiện việc chỉ đạo, hành động quyết liệt thời gian qua đã có hiệu quả.

Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ giải ngân 100% những tháng cuối năm phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt là trong bối cảnh cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chỉ đạo, giao cho các sở, ngành phối hợp với các xã phường chủ động, tích cực triển khai các giải pháp để đạt kết quả cao nhất về giải ngân đầu tư công; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương lập danh mục đầu tư công mới cho năm 2026, giao Sở Tài chính rà soát, đề xuất các dự án đầu tư công trong năm 2026 theo nguyên tắc “trọng tâm, trọng điểm."

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung mọi nguồn lực, hành động quyết liệt, hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, dù khó khăn vẫn phải đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5% mà Trung ương giao. Riêng những tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt tối thiểu là 10,3%.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ngành, các cấp phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu thu ngân sách cả năm đạt 800.000 tỷ đồng.

“Đây là chỉ tiêu quyết định tăng trưởng cả năm của thành phố, cần phải quyết tâm thực hiện cho bằng được," Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

