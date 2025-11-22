Kinh tế

Giá vàng ngày 22/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (22/11) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng nhẫn. (Ảnh: TTXVN)
Vàng nhẫn. (Ảnh: TTXVN)

Tính từ đầu tuần tới nay, giá vàng đã giảm 1%, còn đồng USD đang trên đà ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn một tháng.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của công ty giao dịch kim loại quý GoldSilver Central, cho biết giá vàng đang điều chỉnh khi đồng USD đã mạnh lên khá nhiều.

Ngoài ra, vàng cũng chịu tác động từ những suy đoán liệu Fed có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. Hiện giới giao dịch đặt cược Fed có 39% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee ngày 20/11, đã chia sẻ rằng ông "không thoải mái" về việc cắt giảm lãi suất sớm, đặc biệt khi tiến độ đưa lạm phát hướng tới mục tiêu 2% của Fed dường như đã chững lại và bắt đầu đi sai hướng.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, sáng sớm 22/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

2211-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

2211-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

2211-gia-vang-doji.png
