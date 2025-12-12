Kinh tế

Kinh doanh

Nới rộng đà tăng, thương hiệu SJC lên ngưỡng 155,6 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng 12/12 tiếp tục tăng thêm từ 600.000-1.100.000 đồng/lượng, trong đó thương hiệu SJC lên ngưỡng 155,6 triệu đồng/lượng, đồng thời nới rộng chênh lệch so với vàng nhẫn.

PV
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (12/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cùng đi xuống.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 152,6-155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 11/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150,8-153,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.273 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 135,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.148 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày 11/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.105-26.405 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.104-26.405 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.120-26.405 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.100-26.405 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng trong nước tăng #Tỷ giá USD giảm #Thị trường vàng thế giới #Chênh lệch giá vàng nội địa và quốc tế #Ảnh hưởng của tỷ giá đến giá vàng #Thị trường ngân hàng và tỷ giá #Biến động giá vàng hàng ngày
