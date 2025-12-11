Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Bước vào thời điểm cuối năm, đặc khu Vân Đồn đang khẩn trương triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực đặc sắc.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn năm 2025, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn hấp dẫn dành cho những du khách yêu thích khám phá vẻ đẹp nông thôn, trải nghiệm du lịch cộng đồng và hòa mình vào văn hóa bản địa độc đáo của vùng đảo.

Lễ hội được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá tiềm năng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao của địa phương.

Vân Đồn hiện có 271ha cam, tập trung nhiều nhất tại khu vực Vạn Yên với 170ha, sản lượng năm 2025 ước đạt 600 tấn. Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh “chiến dịch” quảng bá cam Vạn Yên, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn với du lịch trải nghiệm. Nhờ đó, cam Vạn Yên đã trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu, được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng.

Năm nay, Lễ hội Cam tiếp tục được đặc khu Vân Đồn tổ chức quy mô, sáng tạo và hấp dẫn hơn. Dự kiến, sẽ có từ 15-20 gian hàng, được thiết kế theo phong cách “chợ quê,” trưng bày cam Vạn Yên, sản phẩm OCOP và nhiều đặc sản nông nghiệp của địa phương.

Song song là các chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và trải nghiệm truyền thống hấp dẫn. Lễ hội Cam Vân Đồn 2025 là hoạt động quảng bá thương hiệu cam Vạn Yên, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng, tăng thu nhập cho người dân; khuyến khích giữ gìn giống cam bản địa và quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh đặc khu Vân Đồn, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Tới thời điểm hiện tại, các vườn cam trên địa bàn đều bước vào độ chín rộ, vàng óng rực rỡ, sẵn sàng mở cửa đón khách. Cùng với đó, các hộ trồng cam cũng đang tất bật chuẩn bị các khâu trang trí, dọn dẹp… để đón người dân, du khách tới trải nghiệm.

Anh Trần Danh Đại, thôn 10/10, cho biết: Gia đình tôi hiện đang trồng khoảng 3ha cam, dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 7-9 tấn cam, đáp ứng được nhu cầu mua và phục vụ cho lễ hội. Những ngày này, chúng tôi vừa thu hoạch cam bán cho thương lái, vừa tích cực chỉnh trang vườn để đón khách tham quan. Thời điểm này, cũng đã có nhiều khách tới trải nghiệm, chụp ảnh tại vườn, góp phần quảng bá mạnh mẽ cho lễ hội cam. Lễ hội cam được tổ chức hằng năm, đã giúp người dân trồng cam chúng tôi bán tốt hơn và có thêm thu nhập từ sản phẩm OCOP địa phương.

Chị Nguyễn Thu Vân, phường Quang Hanh, khách trải nghiệm tại vườn cam chia sẻ: Khoảng 2, 3 năm trở lại đây, tôi và bạn bè thường xuyên tới vườn cam tại đặc khu Vân Đồn để trải nghiệm và mua cam. Cam ở đây có “chất riêng” rất thanh, ngọt và mọng, khiến tôi và bạn bè vô cùng thích thú. Hơn nữa, tại đây cảnh quan rất đẹp và không khí thân thiện là điểm đến không thể bỏ qua vào dịp cuối năm. Năm nay, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đưa gia đình và bạn bè tiếp tục đến Lễ hội Cam 2025 để trải nghiệm.

Đặc biệt, Lễ hội Cam Vân Đồn 2025 sẽ tiếp tục có các chuỗi hoạt động mang tính tương tác và trải nghiệm thực tế, tạo không khí sôi động cho du khách. Cụ thể như: Cuộc thi “Người hái cam nhanh và kỹ thuật nhất” dành cho các hộ trồng cam; cuộc thi “Gian hàng đẹp và sáng tạo” tại các gian hàng trưng bày cam và sản phẩm OCOP; cuộc thi “Xếp giỏ cam đẹp” giữa các nhà vườn; trải nghiệm hái cam, chụp ảnh tại vườn dành cho du khách…

Lễ hội cam năm nay, Ban tổ chức cũng tổ chức cuộc thi dành cho du khách với chủ đề “Check-in - Sáng tạo hình ảnh với cam Vân Đồn.” Theo đó, du khách sẽ chụp ảnh hoặc quay video tại vườn cam, khu trưng bày hay gian hàng OCOP, đăng tải công khai lên mạng xã hội: Facebook, TikTok, Zalo… kèm hashtag: #LeHoiCamVanDon2025 #CamVanYen và gửi đường link về fanpage “DDCI đặc khu Vân Đồn.”

Thời gian nhận tác phẩm 15/11 - 13/12/2025, giải thưởng được tính theo lượng tương tác và chia sẻ trên các nền tảng xã hội. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… nhằm tạo không khí sôi động, vui tươi cho du khách và người dân.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, cho biết: Sẵn sàng cho Lễ hội cam Vân Đồn 2025, chúng tôi đã giao các cơ quan chuyên môn, Hợp tác xã và các hộ trồng cam phối hợp chuẩn bị chu đáo, hấp dẫn và tạo được không khí vui tươi cho người dân, du khách. Lễ hội kỳ vọng trở thành điểm nhấn, thu hút lượng lớn du khách đến Vân Đồn trong dịp cuối năm.

Không chỉ có Lễ hội Cam, đặc khu Vân Đồn cũng sẽ tổ chức Lễ hội hoa đào vào tháng 2/2026, nhằm tiếp tục làm phong phú chuỗi sản phẩm du lịch mùa xuân và quảng bá, thúc đẩy giao thương sản phẩm đào Vân Đồn. Qua đó, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu “điểm đến bốn mùa” của tỉnh./.

