Bánh Oreo không đường gây ngạc nhiên vì hương vị "không có gì khác biệt"

Ngày 9/12, hãng thực phẩm Mondelez cho biết sẽ triển khai dòng sản phẩm Oreo không đường là Oreo Zero Sugar và Oreo Double Stuf Zero Sugar tại thị trường Mỹ, đánh dấu việc bổ sung vĩnh viễn hai sản phẩm này vào dòng sản phẩm Oreo của công ty.

Đây là lần đầu tiên Mondelez bán bánh Oreo không đường tại Mỹ. Công ty cho biết sản phẩm này đã được bán ở châu Âu và Trung Quốc.

Mondelez cho biết họ đã dành bốn năm để phát triển bánh Oreo không đường nhằm đảm bảo bánh vẫn có hương vị như bản gốc.

Để tạo vị ngọt, Oreo chứa maltitol, một loại rượu đường cũng được tìm thấy trong một số loại trái cây và rau quả; polydextrose, một chất xơ hòa tan; sucralose, một chất tạo ngọt có nguồn gốc từ đường; và acesulfame potassium, một chất tạo ngọt tổng hợp.

Việc so sánh dữ liệu dinh dưỡng giữa Oreo Zero Sugar và Oreo thông thường khá phức tạp, vì khẩu phần ăn khác nhau.

Một khẩu phần bánh Oreo Zero Sugar, được định nghĩa là 22,6 gram, có 90 calo, 4,5 gram chất béo và 16 gram carbohydrate. Một khẩu phần Oreo thông thường, được định nghĩa là ba chiếc bánh hoặc 34 gram, có 160 calo, 7 gram chất béo và 25 gram carbohydrate.

Sự khác biệt lớn nhất là một khẩu phần Oreo thông thường chứa 13 gram đường bổ sung, tương đương 26% lượng đường khuyến nghị hàng ngày. Oreo không đường thì không chứa đường.

Mondelez cho biết người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những gì họ gọi là “sự thưởng thức có ý thức,” và bánh Oreo mới sẽ lấp đầy khoảng trống hiện có trên thị trường bánh quy kẹp không đường.

Những người khác cũng đã nhận thấy xu hướng hướng tới các món ăn nhẹ lành mạnh hơn. Trong một báo cáo hồi đầu năm nay, công ty nghiên cứu thị trường Circana đã phát hiện ra rằng phần lớn người Mỹ đang tìm kiếm các món ăn nhẹ mà họ cho là “tốt cho sức khỏe.”

Conagra Brands, nhà sản xuất bỏng ngô và thịt nguội Slim Jim, cho biết trong một báo cáo về đồ ăn nhẹ gần đây rằng người tiêu dùng thuộc thế hệ Millennials và Gen Z, đặc biệt, đang tìm kiếm các món ăn nhẹ được kiểm soát khẩu phần và tập trung vào sức khỏe.

Coca-Cola Zero Sugar, ra mắt năm 2017, đã chứng kiến ​​doanh số tăng 9% vào năm ngoái, trong khi doanh số của Coca-Cola nguyên bản chỉ tăng 2%.

Mondelez cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Hershey, công ty bán các phiên bản không đường của kẹo Reese’s Peanut Butter Cups và các loại kẹo khác, và Voortman, một thương hiệu bánh quy xốp không đường.

Mondelez là tập đoàn thực phẩm đa quốc gia khổng lồ của Mỹ, nổi tiếng với các sản phẩm bánh kẹo, đồ ăn nhẹ toàn cầu và sở hữu các thương hiệu đình đám như Oreo, Cadbury, Toblerone, Ritz, và tại Việt Nam là các sản phẩm quen thuộc như bánh Kinh Đô, Cosy, Solite

Trước đó, Nhà sản xuất Mondelez International từng cho biết Oreo đang là “thương hiệu bánh cookie bán chạy nhất thế kỷ 21."

Tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, đặc điểm “chocolate kẹp kem” làm nên hương vị quyến rũ của Oreo lại “đến sau” một thương hiệu khác.

Phiên bản gốc của loại bánh chocolate kẹp kem xuất hiện lần đầu vào năm 1908 mang tên “Hydrox,” do công ty có tên Sunshine Biscuits phát triển./.

Làm thế nào để ăn bánh Trung Thu thoải mái không lo tiểu đường, tăng cân? Thoải mái ăn bánh Trung Thu mà không lo tiểu đường, tăng cân là hoàn toàn có thể nếu bạn biết cách chọn bánh, chia nhỏ khẩu phần, cân bằng dinh dưỡng và vận động hợp lý.