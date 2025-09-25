Làm thế nào để ăn bánh Trung Thu thoải mái không lo tiểu đường, tăng cân?

Bánh Trung Thu từ lâu đã được xem như một biểu tượng văn hóa không thể thiếu trong dịp Tết Trăng Rằm, gắn liền với ý nghĩa sum họp, đoàn viên và sự tươi đẹp của mùa lễ hội.

Tuy nhiên, dù mang trong mình vẻ ngọt ngào và hương vị đặc trưng khó cưỡng, loại bánh này lại thường gây không ít lo ngại cho người thưởng thức bởi các thành phần giàu năng lượng như bột, đường và chất béo.

Những câu nói như "Ăn một cái bánh bằng cả bát cơm" hay "nguy cơ tiểu đường, thừa cân" thường được nhắc đến như lời cảnh báo về ảnh hưởng sức khỏe khi tiêu thụ món ngon này.

Vậy có cách nào để vừa thưởng thức hương vị đặc trưng của Trung Thu, vừa bảo vệ sức khỏe?

Bánh Trung Thu - “quả bom calo”

Mỗi chiếc bánh nướng nhân thập cẩm có trọng lượng khoảng 150 gram chứa từ 700 đến 1.000 kilocalories, tương đương gần một nửa nhu cầu năng lượng thiết yếu hàng ngày của một người trưởng thành.

Hơn nữa, hàm lượng đường và chất béo trong loại bánh này đặc biệt cao, nhất là đối với các phiên bản bánh Trung Thu truyền thống được chế biến với nhiều mỡ lợn, hạt dưa và mứt bí.

Điều này dẫn đến sự lo ngại từ những người mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường, thừa cân hoặc béo phì, cũng như những người đang tuân thủ chế độ ăn kiểm soát calo nghiêm ngặt.

Dù vậy, thay vì áp dụng biện pháp "cấm tuyệt đối," các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo về sự quan trọng của việc tiêu thụ bánh một cách hợp lý và thông thái, bởi bánh Trung Thu không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho sự đoàn viên và gắn kết trong cộng đồng.

(Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Nguyên tắc 1: Ăn với số lượng nhỏ nhưng lựa chọn có chất lượng

- Chia nhỏ khẩu phần ăn: Thay vì tiêu thụ toàn bộ một chiếc bánh, bạn nên cắt bánh thành 6-8 phần nhỏ và chia sẻ với gia đình hoặc bạn bè. Điều này không chỉ giúp giảm lượng calo nạp vào mà còn duy trì không khí đoàn tụ trong dịp lễ.

- Ưu tiên lựa chọn nhân bánh ít ngọt, ít béo: Các loại nhân như đậu xanh ít đường, hạt sen, trà xanh hoặc khoai môn ít dầu mỡ thường chứa năng lượng thấp hơn so với các loại nhân như thập cẩm, trứng muối, sầu riêng hoặc socola, vốn có hàm lượng chất béo và đường cao.

- Lựa chọn bánh Trung Thu kích thước nhỏ (bánh mini): Các loại bánh có trọng lượng từ 50-70g thường chỉ cung cấp khoảng 200-300 kcal. Đây là lựa chọn lý tưởng để thưởng thức mà không cần quá lo ngại về vấn đề năng lượng dư thừa.

Nguyên tắc 2: Ăn đúng thời điểm

- Không sử dụng bánh Trung Thu để thay thế bữa chính: Bởi lẽ, loại bánh này thường thiếu hụt các thành phần dinh dưỡng quan trọng như chất xơ và vitamin, đồng thời có thể dẫn đến tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

- Ưu tiên thưởng thức bánh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều: Đây là thời điểm mà cơ thể còn đủ điều kiện để tiêu hao năng lượng, từ đó giảm thiểu nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

- Tránh ăn bánh gần sát giờ đi ngủ: Việc tiêu thụ lượng đường và chất béo dư thừa vào buổi tối sẽ khiến hệ tiêu hóa khó xử lý, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn làm tăng nguy cơ mỡ bụng tích tụ.

Nguyên tắc 3: Cân bằng năng lượng trong ngày

Trước hết, nếu bạn quyết định ăn bánh Trung Thu, hãy điều chỉnh khẩu phần ở các bữa ăn khác trong ngày. Cụ thể, bạn nên giảm lượng carbohydrate từ các món như cơm, bún, phở hoặc những thực phẩm nhiều tinh bột. Điều này giúp hạn chế việc tiêu thụ quá nhiều calo và duy trì mức đường huyết ổn định.

Thêm vào đó, hãy tích cực bổ sung rau xanh và chất xơ trong bữa ăn chính. Các loại thực phẩm này không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết mà còn hỗ trợ quá trình làm chậm hấp thu đường trong cơ thể, rất phù hợp để cân bằng dinh dưỡng khi bạn thưởng thức những món bánh ngọt đặc trưng của mùa lễ.

Cuối cùng, đừng quên kết hợp các hoạt động thể chất nhẹ nhàng sau khi ăn. Bạn có thể lựa chọn đi bộ thư giãn, tập yoga để tăng cường sự dẻo dai hoặc đạp xe nhẹ nhàng để tiêu hao lượng calo dư thừa. Những bài tập này không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng mà còn hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng một cách đáng kể.

Nguyên tắc 4: Lựa chọn bánh healthy

Ngày nay, nhiều thương hiệu đã cho ra mắt các loại bánh Trung Thu được thiết kế riêng cho người ăn kiêng hoặc bệnh tiểu đường. Những loại bánh này thường có những đặc điểm:

- Sử dụng đường tự nhiên dành riêng cho người ăn kiêng, chẳng hạn như stevia hay maltitol.

- Giảm lượng tinh bột truyền thống, thay vào đó là các loại bột lành mạnh hơn như bột yến mạch hay bột hạnh nhân.

- Nhân bánh được làm từ hạt khô, trái cây tự nhiên, và hạn chế tối đa dầu mỡ.

Dẫu vậy, hãy chú ý đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì. Cụm từ “ít đường” không nhất thiết đồng nghĩa với việc bánh không chứa calo.

Nguyên tắc 5: Tận hưởng một cách thư thái

Trung Thu là thời điểm sum họp, chia sẻ yêu thương. Thay vì căng thẳng trong việc tính toán từng miếng bánh, hãy xem đó như một dịp để tận hưởng niềm vui và kết nối. Bí quyết nằm ở chỗ kiểm soát mức độ và cách thức thưởng thức: chỉ ăn 1-2 miếng nhỏ, kết hợp với một tách trà xanh hoặc trà thảo mộc để cân bằng vị ngọt và cảm giác no.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn một ít bánh Trung Thu không hề khiến bạn mắc bệnh tiểu đường ngay tức thì. Cả tiểu đường và việc tăng cân đều xuất phát từ lối sống thiếu khoa học và thói quen ăn uống duy trì lâu dài, chứ không phải chỉ từ những ngày lễ ngắn ngủi trong năm./.

