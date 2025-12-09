Một số "nỗi oan" của thịt lợn mà không phải ai cũng nhận ra

Thịt lợn là một trong những loại thực phẩm được yêu thích và tiêu thụ nhiều nhất, sánh ngang với thịt gà về mức độ phổ biến trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, thịt lợn thường bị coi nhẹ hơn thịt bò do hương vị, khẩu vị cá nhân hay giá thành chăn nuôi. Điều đó dẫn đến một số hiểu lầm về thịt lợn.

Thịt lợn mỡ hơn thịt bò

Đôi khi, đây chỉ là vấn đề góc nhìn, lấy ví dụ một người có thể vừa nhăn mặt trước một miếng thịt lợn được cho là béo ngậy, lại vừa có thể thưởng thức một miếng bíttết bò hảo hạng chỉ vì nó có vân mỡ đẹp mắt.

Tuy nhiên, cũng giống như thịt bò, các bộ phận khác nhau của con lợn sẽ có tỷ lệ mỡ và nạc khác nhau. Phần sườn khá nhiều mỡ, tiếp đó là phần vai và bụng.

Mặt khác, thịt thăn lợn nạc và mềm, và lớp mỡ bên ngoài có thể dễ dàng loại bỏ, và một miếng thăn lợn nướng đơn giản có thể sánh ngang với ức gà nạc.

Nói cách khác, bạn hãy chọn một miếng thịt lợn phù hợp với bữa ăn của mình và hướng đến những công thức nấu ăn phù hợp với phần thịt nạc (nếu đó là sở thích của bạn).

Thịt lợn cần được nấu chín kỹ

Ngày xưa, lợn thường được nuôi trong các chuồng trại nhỏ, và do đó dễ bị nhiễm ký sinh trùng hơn. Vì vậy thời đó lợn cần được nấu chín kỹ để tiêu diệt bất kỳ vi sinh vật nào.

Giờ đây, nếu thịt lợn được lấy từ những trang trại chăn nuôi đảm bảo các quy định an toàn, bạn không cần phải quá lo lắng về điều này. Theo khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt lợn nguyên miếng được coi là an toàn khi nấu đến 73 độ C, thịt lợn xay ở 80 độ C.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn nên nấu thịt chín và tránh tiếp xúc với các nguồn lây bệnh khác.

Đây không phải là một lựa chọn lành mạnh

Thịt lợn được cho là không lành mạnh bằng thịt bò hay thịt gà do có hàm lượng calo cao hơn, và mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa. Tuy nhiên, mỡ bò thực sự chứa nhiều chất béo bão hòa hơn.

Bên cạnh đó, nếu so sánh sườn thăn lợn với bíttết xương chữ T ở thịt bò - bạn sẽ thấy thịt lợn cung cấp nhiều protein hơn một chút và ít calo hơn một chút (và ít chất béo hơn).

Trong khi thịt bò giàu sắt hơn, thịt lợn thường ít natri hơn, nhưng lại giàu kali, vitamin A, E và D (cùng nhiều lợi ích khác), nên dinh dưỡng không phải là vấn đề.

Bởi vậy, nếu chế độ ăn uống và lối sống của bạn lành mạnh và bạn không có các yếu tố nguy cơ cụ thể, thì không có lý do gì bạn không thể thưởng thức thịt lợn ở mức độ vừa phải - dù là thịt xông khói hay thịt lợn thông thường.

Thịt nguội. (Nguồn: Getty)

Thịt lợn là thịt trắng

Thịt lợn có phải là thịt trắng không? Không hẳn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và các nguồn khác, thịt lợn được coi là thịt đỏ vì nó chứa nhiều myoglobin (phân tử mang sắt tạo nên màu đỏ hoặc hồng của thịt) hơn thịt gia cầm hoặc cá.

Vì thịt của bất kỳ động vật chăn nuôi lớn nào cũng tự động được coi là thịt đỏ, nên thịt lợn cũng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn đó.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nguồn gốc của thịt trên động vật, một số phần thịt lợn có màu trắng hơn trong khi những phần khác có màu đỏ hơn. Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ thấy rằng các phần thịt lợn nạc, mềm, như thăn và mông, có màu nhạt hơn các phần thịt dai hơn, được sử dụng nhiều hơn như vai và chân. Điều này chủ yếu là do chúng là các loại sợi cơ khác nhau.

Các sợi màu sáng hơn tạo nên các cơ co giật nhanh cho các hoạt động bùng nổ nhanh chóng, và các sợi màu tối hơn tạo nên các cơ co giật chậm cần thiết cho sức bền. Thật dễ dàng để nhớ đâu là thịt nào vì thịt nhạt màu tốt nhất cho các phương pháp nấu nhanh như nướng, trong khi thịt sẫm màu tốt nhất cho nấu chậm.

Thịt lợn khá nhạt nhẽo và khá giống nhau

Trên thực tế, thịt lợn không hề nhạt nhẽo. Nó đậm đà, thơm ngon và đa dụng, và hương vị thịt còn tùy thuộc vào cách chế biến.

Thứ nhất, nhiều người chỉ nấu thịt lợn chín kỹ. Điều đó không sao với các miếng thịt sẫm màu hơn, chẳng hạn như thịt vai lợn, nhưng nó khiến các phần thịt nhạt màu hơn trở nên khô và kém hấp dẫn. Vì vậy, USDA khuyến nghị hãy nấu những phần thịt màu sáng này ở nhiệt độ 73 độ C.

Thịt lợn không bền vững và gây hại cho môi trường

Nếu bạn thử tìm kiếm trên Internet về định lượng tác động của thực phẩm đến môi trường, bạn sẽ thấy kết quả là thịt bò cho đến nay là loại thực phẩm có tác động cao nhất, trong khi thịt lợn và thịt gia cầm nằm ở vị trí thứ 9 và thứ 10 trong danh sách.

Vì vậy, mặc dù bản thân thịt lợn không bền vững và thân thiện với môi trường bằng các nguồn protein thực vật, thì nó lại bền vững hơn thịt bò, và việc thay thế một vài bữa thịt bò mỗi tháng bằng thịt lợn sẽ mang lại hiệu quả đáng kể./.

