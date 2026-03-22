Rộn ràng Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam, tôn vinh giá trị nông sản phố cổ Hội An

Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2014, qua nhiều năm, sự kiện này ngày càng khẳng định được sức hút du lịch mạnh mẽ nhờ truyền thống văn hóa độc đáo của Nhân dân phố cổ Hội An.

Trong hai ngày 21 và 22/3, phường Hội An rộn ràng tổ chức “Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam” nhằm tôn vinh người nông sản, nông dân và tạo thêm điểm đến du lịch đặc sắc cho Di sản văn hóa Thế giới phố cổ Hội An.

Thông qua các hoạt động phong phú, chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân đã và đang gắn bó với nghề trồng và chế biến bắp nếp truyền thống gần 400 năm tại cồn bắp Cẩm Nam.

Tôn vinh cội nguồn và tri ân tiền nhân khai khẩn

Theo dòng lịch sử, bắp nếp Cẩm Nam từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hội An. Chia sẻ về nguồn gốc của giống bắp quý này, ông Đỗ Văn Dũng, người dân thôn Cẩm Nam cho biết khu vực này thực chất là một cồn nổi nằm ở vùng hạ lưu dòng sông Thu Bồn, nơi quanh năm được bồi đắp lượng phù sa màu mỡ qua những đợt lũ lụt.

Lễ tế Thần Nông tại thôn Cẩm Nam là nghi lễ quan trọng được người dân làng nhiều năm qua gìn giữ và tôn vinh giống bắp nếp đặc sản của làng. (Ảnh: Thanh phong/Vietnam+)

"Nhờ thổ nhưỡng đặc biệt đó, cách đây khoảng 400 năm, những bậc tiền nhân đã chọn nơi đây để an cư lạc nghiệp và mang giống bắp truyền thống về canh tác, nuôi sống gia đình", ông Dũng chia sẻ.

Ông cho biết thêm: "Kế thừa truyền thống từ cha ông, bà con nông dân ngày nay vẫn miệt mài gieo trồng giống bắp nếp Cẩm Nam, kết hợp xen canh thêm một số loại hoa màu như đậu phụng, mè, vừng để tăng gia sản xuất".

Điểm nhấn mang đậm tính tâm linh trong khuôn khổ sự kiện chính là việc tổ chức trang trọng nghi lễ cúng tế Thần Nông. Thông qua bài tế, cộng đồng địa phương dâng lên lời tạ ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối đã dày công vun đắp, khai khẩn vùng bãi bồi ven sông, mang giống bắp quý về cho dân làng.

Lễ cúng tế Thần Nông cũng là dịp để bà con nông dân thành tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và một mùa màng bội thu, giúp đời sống kinh tế ngày càng khấm khá hơn.

Trái bắp với độ ngọt, dẻo thơm độc đáo của vùng Cẩm Nam đã giúp người dân nơi đây sinh sống, phát triển và là một trong những đặc sản nổi tiếng trong vùng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên ưu đãi và sự cần cù, khéo léo của người nông dân đã hun đúc nên những quả bắp mang hương vị dẻo thơm, ngọt thanh đặc trưng của bắp nếp Cẩm Nam (Hội An).

Tiềm năng du lịch từ bức tranh ẩm thực đa dạng

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội đã mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực phong phú và hấp dẫn.

Xoay quanh nguyên liệu chính là hạt bắp nếp, hàng chục món ăn từ giản dị đến sáng tạo đã được chế biến và giới thiệu rộng rãi. Khách tham quan có thể dễ dàng thưởng thức các hương vị quen thuộc như bắp nướng, bắp xào, chè bắp, cho đến những đặc sản độc đáo mang đậm dấu ấn sáng tạo của người dân địa phương như chả bắp hay rượu bắp.

Chị Nguyễn Hoàng Hà trải nghiệm hái bắp ngay tại vườn, một trong những hoạt động đặc sắc của Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tự tay trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội, chị Nguyễn Hoàng Hà, một du khách phương xa, bày tỏ sự bất ngờ và thú vị khi lần đầu tiên được theo dõi toàn bộ quá trình trồng, thu hoạch và nếm thử các món ngon chế biến từ bắp, đặc biệt là sự độc đáo của món rượu bắp.

Nữ du khách chia sẻ sự thấu hiểu và ấn tượng với nỗi vất vả của người nông dân và hương vị của quả bắp nếp Cẩm Nam sau khi trải nghiệm. Bắp Cẩm Nam có độ thơm, dẻo tự nhiên và vị ngọt thanh ấn tượng.

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch phường Hội An cho biết sự kiện còn kết hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và nhiều hoạt động cộng đồng đặc sắc.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của doanh nghiệp và đặc biệt là sự chung tay góp sức nhiệt tình của bà con nông dân cùng đông đảo du khách.

Sôi nổi Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam với đặc sản các món ăn từ bắp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Trần Tùy, một cư dân của phường Hội An chia sẻ rằng việc canh tác bắp mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, với sản lượng có thể đạt từ hai đến ba vụ mỗi năm tùy thuộc vào thời điểm xuống giống sớm hay trễ.

Lượng bắp sau khi thu hoạch được các chủ lò thu mua, luộc ngay tại các tổ dân phố rồi phân phối lại cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc vận chuyển ra trung tâm thành phố Đà Nẵng hoặc các địa phương lân cận.

“Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam” không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn một nghề nông nghiệp truyền thống, mà còn tạo ra cơ hội lớn để các hộ sản xuất, doanh nghiệp kết nối, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ những bãi bắp xanh mướt trải dài ven sông Thu Bồn, câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, biến mỗi mùa bắp thu hoạch trở thành một điểm nhấn khó quên trong lòng du khách khi đặt chân đến đô thị cổ Hội An./.

Cánh đồng bắp thôn Cẩm Nam, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)