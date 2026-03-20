Trung Quốc: Khám phá các kiến trúc đặc sắc của Hong Kong tại triển lãm hoa

Ngày 20/3, Triển lãm hoa thường niên do Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức, đã khai mạc tại Công viên Victoria, với nhiều khu trưng bày ấn tượng của hơn 230 đơn vị đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với chủ đề "Tìm kiếm hương thơm trong ngôn ngữ của các loài hoa - Thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của thành phố," triển lãm năm nay trưng bày khoảng 400.000 loài hoa, trong đó có khoảng 40.000 bông hoa violet là loài hoa chủ đề.

Một điểm nổi bật khác chính là biển hoa rực rỡ được tạo thành từ hơn 14.000 bông tulip và một bức tường hoa 3 chiều với chủ đề hoa violet.

Triển lãm trưng bày những chậu cây được chăm chút tỉ mỉ, những lẵng hoa được thiết kế đẹp mắt và những cảnh quan vườn đầy màu sắc để du khách thưởng thức.

Với hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, đây là sự kiện được mong chờ nhất đối với những người yêu thích làm vườn.

Năm nay, một số khu vườn cảnh quan quy mô lớn được thiết kế theo chủ đề đặc trưng của Hong Kong, tái hiện các điểm tham quan độc đáo và cảnh quan đô thị của các quận, các đảo bằng tiểu cảnh hoa.

Một tổ hợp trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Khu vườn "Cảnh quan Đô thị và Nông thôn" giới thiệu một số địa danh của khu vực Tân Giới hay các khu sinh thái của Công viên Đất ngập nước và các cột đá lục giác của Công viên Địa chất Hong Kong, qua đó khắc họa sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên nơi đây.

Trong khi đó, khu vườn “Ẩm thực Hong Kong” kết hợp các hình ảnh về những món ăn truyền thống như dim sum hấp, bánh trứng tart và trà sữa vào các sắp đặt hoa.

Một khu vườn khác tái hiện những con đường thể hiện vẻ đẹp độc đáo của đảo Hong Kong; du khách có thể chụp ảnh với tạo hình màn múa rồng lửa Tai Hang, những chú ngựa đua và những chú vịt vàng đáng yêu trên bãi biển.

Khu triển lãm "Hình bóng Kowloon giữa hoa nở" dùng những bông hoa để mô phỏng các địa danh nổi tiếng của Kowloon như tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui, sân chơi làng Choi Hung, thành cổ Kowloon, phố Temple, phố cá vàng và phố chim.

Một điểm nhấn cảnh quan khác là "Hành trình di sản văn hóa các đảo xa," giới thiệu văn hóa địa phương của các đảo xa. Du khách có thể tản bộ qua những ngôi nhà sàn của làng chài Tai O, cáp treo Ngong Ping và những ngôi nhà gỗ ở đảo Trường Châu, thậm chí chụp ảnh với cá heo lưng gù Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang nô đùa trong sóng, tất cả đều làm từ hoa.

Khu trưng bày của Ma Cao tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN).

Ngoài ra, triển lãm hoa năm nay tiếp tục thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường. Ban tổ chức bố trí các thùng tái chế và điểm thu gom vật liệu có thể tái sử dụng như hộp bìa cứng, chậu hoa nhựa, chai thủy tinh, hoa héo và đất. Để góp phần bảo vệ môi trường, khách tham quan được khuyến khích mang theo chai nước và túi mua sắm tái sử dụng của riêng mình.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, một loạt hoạt động giáo dục và giải trí cũng sẽ diễn ra, bao gồm các cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh, cuộc thi nhiếp ảnh, cuộc thi trưng bày cây cảnh, các buổi biểu diễn âm nhạc và văn hóa, trình diễn cắm hoa, các buổi hội thảo về phủ xanh, các chuyến tham quan có hướng dẫn, các hoạt động giải trí và các trò chơi dành cho trẻ em và phụ huynh.

Công viên Victoria đang được biến thành một khu vườn khổng lồ đầy màu sắc, người dân và du khách như lạc lối giữa những biển hoa thơm ngát, rực rỡ.

Bên cạnh đó, các tác phẩm hoa đặc sắc cũng đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho các khung cảnh mang nét đặc sắc của Hong Kong.

Năm 2025, triển lãm đã thu hút hơn 580.000 lượt người tham quan trong 9 ngày. Theo kế hoạch, triển lãm năm nay sẽ kéo dài đến ngày 29/3./.

