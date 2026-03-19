Xung đột tại Trung Đông: Cửa khẩu Rafah mở lại hạn chế

Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực trong bối cảnh cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập được mở lại hạn chế.

Ngày 19/3, truyền thông Ai Cập cho biết cửa khẩu Rafah đã được mở trở lại theo cả hai chiều, lần đầu tiên kể từ khi Israel đóng cửa hôm 28/2, thời điểm nước này cùng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo một quan chức Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập, việc mở cửa chỉ áp dụng cho số lượng nhỏ, chủ yếu là bệnh nhân Palestine sang Ai Cập điều trị và những người mắc kẹt trở về Gaza. Hình ảnh phát sóng cho thấy các xe cứu thương đã chờ sẵn để tiếp nhận bệnh nhân rời khỏi vùng lãnh thổ này.

Việc nối lại hoạt động tại Rafah được triển khai trong sự phối hợp giữa Israel và Ai Cập, dưới sự giám sát của phái bộ hỗ trợ biên giới của Liên minh châu Âu (EUBAM). Tuy nhiên, người qua lại phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, với số lượng hạn chế, khoảng 50 bệnh nhân mỗi ngày, mỗi người đi kèm tối đa hai người thân. Trước đó, kế hoạch mở cửa từ ngày 18/3 đã bị trì hoãn mà chưa rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, xung đột khu vực đang có dấu hiệu leo thang nguy hiểm khi các bên mở rộng mục tiêu tấn công sang hạ tầng năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/3, Israel đã tiến hành không kích vào mỏ khí South Pars của Iran-một trong những mỏ khí lớn nhất thế giới.

Ngay sau đó, trong đêm 18 và rạng sáng 19/3, Iran đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng tại Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait.

Tại Qatar, các cơ sở khí hóa lỏng (LNG) tại khu công nghiệp Ras Laffan đã bị tấn công, gây thiệt hại đáng kể và làm gián đoạn hoạt động. Giới chức Qatar cho biết các đám cháy đã được khống chế trong ngày 19/3 và không ghi nhận thương vong.

Trước động thái này, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất đã buộc phải đóng cửa một số cơ sở khí đốt và làm gián đoạn hoạt động tại nhiều địa điểm dầu khí trong khu vực.

Các diễn biến này cho thấy xung đột đã chuyển từ giai đoạn tấn công quân sự thuần túy sang giai đoạn nhắm vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu kinh tế then chốt.

Hình ảnh eo biển Hormuz được quan sát từ vệ tinh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trong bối cảnh Iran kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải năng lượng, đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong những ngày qua.

Trước tình hình trên, Mỹ đang xem xét các phương án tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và chuẩn bị cho các kịch bản leo thang tiếp theo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan tuyên bố Riyadh không loại trừ khả năng tiến hành hành động quân sự để đáp trả các cuộc tấn công từ phía Iran, đồng thời cảnh báo “leo thang sẽ bị đáp trả bằng leo thang.”

Tại Israel, Bộ Y tế nước này cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 177 người bị thương phải nhập viện, nâng tổng số người nhập viện kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 lên gần 4.000 người. Phần lớn các trường hợp bị thương ở mức độ nhẹ, song nhà chức trách lưu ý một số ca xảy ra trong quá trình người dân di chuyển đến nơi trú ẩn.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/3 tiếp tục kêu gọi công dân nước này tại Iran, Iraq và Liban nhanh chóng rời khỏi các quốc gia trên để đảm bảo an toàn.

Hiện còn khoảng 240 người Hàn Quốc tại Iraq, 120 người tại Liban và khoảng 40 người tại Iran. Giới chức Seoul cho biết chưa ghi nhận thương vong nào, song cảnh báo nguy cơ gia tăng khi các mục tiêu liên quan đến Mỹ và đồng minh có thể bị tấn công.

Giới quan sát nhận định việc chuyển sang tấn công các mục tiêu kinh tế-đặc biệt là hạ tầng năng lượng cùng với việc các nước bắt đầu khuyến cáo sơ tán công dân cho thấy mức độ rủi ro ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trên toàn khu vực và tiếp tục gây sức ép lớn đối với kinh tế toàn cầu trong thời gian tới./.

