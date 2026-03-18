Quân đội Israel cảnh báo Hezbollah tiến hành đợt tập kích rocket quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 17/3 cho biết đã phát hiện sự gia tăng triển khai lực lượng của Hezbollah và đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một đợt phóng rocket quy mô lớn từ Liban nhằm vào khu vực phía Bắc, thậm chí lan xuống miền Trung Israel trong tối cùng ngày.



Người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effi Defrin, cho biết quân đội đã ghi nhận dấu hiệu tăng cường đáng kể từ phía Hezbollah. Theo đánh giá tình báo, lực lượng Hezbolah có thể tiến hành các loạt bắn rocket quy mô lớn ngay trong buổi tối.

Ông nhấn mạnh IDF đã sẵn sàng cả về phòng thủ lẫn tấn công, đồng thời đang tìm cách làm gián đoạn các hoạt động quân sự từ phía đối phương.



Còn theo nhận định của quân đội Israel, Hezbollah có thể lặp lại các đợt tấn công lớn với tần suất vài ngày một lần, tương tự diễn biến trong tuần trước. IDF cũng cảnh báo mục tiêu của các cuộc tấn công không chỉ gây thiệt hại mà còn nhằm tạo tâm lý hoảng loạn trong dân chúng.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn an toàn tương tự như trong các đợt tập kích trước đó, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và tuân thủ nghiêm các chỉ dẫn. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sự phối hợp trực tiếp giữa Hezbollah và Iran, song Israel vẫn chuẩn bị cho kịch bản này.



Ông Moshe Davidovitch, người đứng đầu Hội đồng khu vực Mateh Asher, cho biết dựa trên thông tin hiện có, một cuộc tấn công dữ dội và trên diện rộng có thể xảy ra trong vài giờ tới, với thời điểm dự kiến vào khoảng 19h (giờ địa phương).

Ông kêu gọi người dân ở gần khu vực trú ẩn, theo dõi sát các thông báo chính thức và giữ bình tĩnh.



Trong bối cảnh an ninh căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng khuyến cáo cộng đồng người Việt hạn chế di chuyển không cần thiết, chủ động ở gần nơi trú ẩn và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại nhằm đảm bảo an toàn./.

