Quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ từ chức để phản chiến

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một biến động nghiêm trọng vừa xảy ra trong nội bộ hệ thống an ninh Mỹ khi Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia, ông Joseph Kent, chính thức đệ đơn từ chức ngày 17/3 và công khai bày tỏ lập trường phản đối cuộc chiến tại Iran. Lá thư gửi trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng gây chấn động giới chính trị và an ninh quốc gia.

Trong thư, ông Kent bày tỏ không thể tiếp tục ủng hộ cuộc chiến hiện tại và khẳng định Iran không tạo ra mối đe dọa cấp bách đối với Mỹ. Ông cho rằng quyết định tham chiến xuất phát từ áp lực từ phía Israel và các nhóm vận động có ảnh hưởng tại Mỹ.

Đáng chú ý, ông Kent đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các chính sách đối ngoại mà Tổng thống Trump đã vận động trong các kỳ bầu cử 2016, 2020 và 2024, đồng thời nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã hiểu rõ nguy cơ của các cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông và tránh được việc sa lầy quân sự quy mô lớn.

Ông cũng nhắc lại các chiến dịch trước đây dưới thời Tổng thống Trump nhằm vào chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani và đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, như những minh chứng cho chiến lược sử dụng sức mạnh quân sự một cách dứt khoát mà không kéo dài chiến tranh.

Tuy nhiên, theo ông Kent, trong giai đoạn gần đây, một chiến dịch thông tin sai lệch đã được triển khai bởi các nhân vật có ảnh hưởng nhằm thúc đẩy tâm lý ủng hộ chiến tranh với Iran.

Ông cho rằng điều này đã khiến Tổng thống Trump tin rằng Iran là mối đe dọa trực tiếp và cần phải hành động ngay lập tức.

Ông cảnh báo rằng chiến thuật này tương tự với những gì đã xảy ra trước cuộc chiến Iraq, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sinh mạng và tài chính cho Mỹ, nhấn mạnh rằng quốc gia không thể lặp lại sai lầm lịch sử đó.

Với tư cách là một cựu quân nhân từng tham chiến 11 lần và là người chồng mất vợ trong chiến tranh, ông Kent khẳng định không thể ủng hộ việc gửi thế hệ tiếp theo ra chiến trường trong một cuộc chiến mà ông cho là không phục vụ lợi ích của nhân dân Mỹ.

Cuối thư, ông kêu gọi Tổng thống Trump suy xét lại hướng đi hiện tại, cho rằng đây là thời điểm quyết định để thay đổi lộ trình và tránh đưa đất nước vào tình trạng suy yếu và hỗn loạn, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống.

Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích ông Kent, cho rằng việc quan chức này rời khỏi vị trí là cần thiết, đặc biệt khi ông này cho rằng Iran không phải là mối đe dọa đối với Mỹ.

Ông Trump cũng khẳng định rằng bất kỳ cá nhân nào làm việc trong hệ thống an ninh mà không nhận thức được mối đe dọa từ Iran đều không phù hợp với vai trò đó, đồng thời cho rằng lập trường này không chỉ thiếu thực tế mà còn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Theo giới quan sát, động thái từ chức của ông Kent không chỉ là một hành động cá nhân mà còn phản ánh những rạn nứt tiềm tàng trong nội bộ giới an ninh Mỹ trước một cuộc chiến đang mở rộng, với những hệ quả chiến lược và chính trị sâu rộng./.