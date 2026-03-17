Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng

Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng và trong phiên giao dịch ngày 17/3 đã cộng thêm 5% giá trị trong bối cảnh một số quốc gia phản đối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển quan trọng của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Vào khoảng 13h15 theo giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5,16% lên 98,32 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng tăng trên 5% trước khi thu hẹp đà tăng sau đó. Đến khoảng 15h15 cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm nhẹ xuống 97,53 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch ở mức 104 USD/thùng.

Giá dầu tăng trở lại sau khi các nước phản ứng khá khá thận trọng trước yêu cầu của Washington về việc phối hợp cử tàu chiến tham gia bảo vệ và khai thông tuyến vận tải biển đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng do hoạt động vận tải gần như tê liệt. Các quốc gia như Nhật Bản, Australia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển tỏ ra dè dặt.

Trước đó một ngày, giá dầu thế giới giảm gần 3% sau khi có thông tin một số tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul-Ghani cho biết nước này đã liên hệ với Iran để trao đổi về việc cho phép tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược.

Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) dẫn lời ông Abdul-Ghani cho biết “các cuộc tiếp xúc đang được tiến hành."

Trong khi đó, một số quốc gia Đông Bắc Á xem xét phương pháp ứng phó phù hợp. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế về nguyên liệu thô và năng lượng, đồng thời sẵn sàng triển khai linh hoạt các biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế nếu giá cả còn tiếp tục leo thang.

Bể dự trữ dầu tại nhà máy xăng dầu của Công ty Idemitsu Kosan ở quận Chiba, miền Đông Nhật Bản, ngày 12/11/2021. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết chính phủ đã quyết định sử dụng phần kinh phí còn lại trong quỹ dự phòng để kiềm chế giá nhiên liệu, trong đó các khoản trợ giá xăng sẽ có hiệu lực từ ngày 19/3. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã xuất kho dự trữ dầu.

Tương tự, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh cần phải chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài tại Trung Đông và xây dựng các biện pháp ứng phó trong trường hợp giá dầu biến động mạnh trở lại.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, ông Lee nói: “Cần xây dựng các phương án với giả định tình hình kéo dài, kể cả trong kịch bản xấu nhất.”

Theo Tổng thống Hàn Quốc, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, giá dầu vốn mới chỉ ổn định gần đây có thể sẽ tăng trở lại, làm gia tăng sức ép kinh tế và ảnh hưởng đến mức sống của người dân. Ông cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vận dụng các kênh ngoại giao để bảo đảm nguồn cung năng lượng thay thế ổn định và chuẩn bị sẵn các phương án tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc, bao gồm việc hạn chế sử dụng ôtô theo lịch luân phiên 5 ngày hoặc 10 ngày.

Tổng thống Lee nhấn mạnh ở góc độ trung hạn, cần sớm chuyển đổi từ hệ thống năng lượng dựa vào nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống năng lượng tái tạo./.

Giá dầu thô vượt 100 USD mỗi thùng, dòng tiền đầu tư nguyên liệu gia tăng Xung đột Trung Đông khiến giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, kéo theo tâm lý lo ngại nguồn cung và dòng tiền đầu tư gia tăng khiến nhiều mặt hàng nguyên liệu, như đậu tương và dầu thực vật, tăng mạnh.