Giá dầu chịu áp lực tăng mạnh trước giờ mở cửa phiên 16/3

Giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng ngay khi thị trường mở cửa trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 16/3).

Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bước sang tuần thứ ba đang trực tiếp đe dọa các hạ tầng dầu mỏ tại Trung Đông, gây ra đợt gián đoạn nguồn cung lớn chưa từng có.

Tâm lý thị trường đang ở trạng thái báo động cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thực hiện thêm các cuộc không kích vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Iran. Đáp lại, phía Iran tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa khốc liệt.

Thực tế, ngày 14/3, quân đội Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Ngay sau đó, Iran đã trả đũa bằng máy bay không người lái nhắm vào một cảng dầu chủ chốt tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận phân tích tại JP Morgan nhận định: "Đây là một nấc thang leo thang mới của xung đột. Cho đến nay, hạ tầng dầu khí trong khu vực phần lớn vẫn được bảo toàn, nhưng tình thế hiện đã thay đổi."

Các chuyên gia cảnh báo ngoài cảng Fujairah của UAE, cảng xuất khẩu Ras Tanura và cơ sở chế biến Abqaiq của Saudi Arabia hiện là những "điểm nút" năng lượng dễ bị tổn thương nhất tại vùng Vịnh.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran vào ngày 28/2, giá dầu thô thế giới hiện đã tăng tới 40%, chạm mức cao nhất kể từ năm 2022. Việc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lưu thông 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - bị "đóng băng" đã tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng diện rộng, đe dọa thúc đẩy lạm phát toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm 8 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026 do gián đoạn vận tải. Cùng lúc đó, các nhà sản xuất Trung Đông đã cắt giảm sản lượng ít nhất 10 triệu thùng/ngày.

Để đối phó, tuần trước IEA đã nhất trí giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên. Trong đó, Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu xả kho ngay trong ngày 16/3.

Hy vọng về một lệnh ngừng bắn sớm đang trở nên mờ mịt khi chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ các nỗ lực đàm phán ngoại giao từ các đồng minh Trung Đông. Ngược lại, phía Iran cũng từ chối mọi khả năng thỏa hiệp chừng nào các cuộc không kích chưa chấm dứt.

Trong bối cảnh an ninh hàng hải bất ổn, Tổng thống Trump đã hối thúc các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh triển khai tàu chiến để bảo vệ eo biển Hormuz.

Một tín hiệu tích cực nhỏ vừa xuất hiện khi nguồn tin công nghiệp tại Fujairah cho biết các hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng này (nằm ngoài eo biển Hormuz) đã được khôi phục vào ngày 15/3. Đây là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu Murban mỗi ngày của UAE, tương đương 1% nhu cầu thế giới./.

