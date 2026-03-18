Tổng thống Trump: Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chiến dịch quân sự tại Trung Đông khi cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thông điệp này được công bố công khai, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng thống Trump chỉ rõ, mặc dù nhiều quốc gia đồng ý với lập trường của Mỹ rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các nước này vẫn từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự.

Ông nhấn mạnh rằng điều này không gây bất ngờ, bởi trong nhiều năm, Mỹ đã phải chi hàng trăm tỷ USD để bảo vệ các quốc gia này mà không nhận lại sự hỗ trợ tương xứng.

Tổng thống Trump chỉ trích cấu trúc NATO như một mối quan hệ một chiều, trong đó Mỹ gánh vác phần lớn trách nhiệm an ninh trong khi các đồng minh không hành động khi Washington cần. Ông khẳng định đây là thực tế đã tồn tại trong nhiều thập niên và nay đã bộc lộ rõ ràng trong bối cảnh chiến tranh hiện tại.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran. Ông cho biết hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cơ cấu lãnh đạo ở nhiều cấp độ cũng đã bị loại bỏ, khiến Iran không còn khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Từ đó, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng đi đến kết luận rằng Mỹ không còn cần đến sự hỗ trợ của NATO, cũng như các đồng minh khác như Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc.

Ông khẳng định Mỹ, với tư cách là cường quốc mạnh nhất thế giới, hoàn toàn có khả năng hành động độc lập để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tuyên bố này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của Mỹ, từ mô hình liên minh đa phương sang hướng tự chủ mạnh mẽ hơn trong các quyết định quân sự và an ninh quốc gia.

Giới quan sát nhận định rằng lập trường của Tổng thống Trump phản ánh một cách tiếp cận thực dụng, đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến các đồng minh rằng trách nhiệm an ninh cần được chia sẻ công bằng hơn.

Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục và các liên minh quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt, phát biểu của Tổng thống Trump có thể định hình lại cấu trúc an ninh toàn cầu trong thời gian tới./.