Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Việt Nam

Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ cho quan hệ hai nước thời gian qua.

Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại khu vực Trung Đông, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và tác động nghiêm trọng đến thị trường kinh tế, năng lượng toàn cầu.

Là quốc gia đã trải qua lịch sử nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho người dân và mong các bên tìm ra giải pháp để sớm chấm dứt xung đột.

Thủ tướng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Khalid Ali Abdullah Abel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Qatar và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp, đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực với tinh thần đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực, đối thoại để tạo lập lòng tin. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực với Qatar.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí LNG theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar, phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam-Qatar lên tầm cao mới.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân...; nhất là nội dung ưu tiên như phối hợp tích cực với các nước vùng Vịnh (GCC) đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam-GCC; thúc đẩy mở cửa thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Việt Nam, nhất là vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với nhiều ưu đãi; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal, có cơ chế công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar là các đầu mối phía Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ thời gian tới.

Đại sứ Khalid Ali Abdullah Abel chuyển lời chào, lời chúc mừng thịnh vượng từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông; đánh giá cao những quan điểm của Việt Nam và cuộc điện đàm của hai Thủ tướng đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nước này.

Chia sẻ về tình hình và quan điểm của Qatar liên quan xung đột tại Trung Đông, trong đó có vấn đề bảo đảm lương thực trong tình trạng khẩn cấp, Đại sứ Qatar cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập, cho rằng hai bên cần tính tới việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn sau khi xung đột kết thúc với tư duy mới, đưa ra các quy hoạch phát triển tương ứng./.

