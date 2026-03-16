Yemen: Lực lượng Houthi tiến hành pháo kích, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ngày 16/3, giới chức Yemen cho biết một vụ pháo kích nhằm vào một ngôi làng ở tỉnh Hajjah, miền Bắc nước này, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và hơn 30 người khác bị thương.

Theo Bộ Thông tin Yemen, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã pháo kích vào một nhóm người đang tụ tập để dùng bữa iftar - bữa ăn tối kết thúc một ngày nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan.

Cơ quan này cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tỉnh Hajjah phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, song một số khu vực vẫn do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, hiện đặt trụ sở tại Aden, quản lý. Đây cũng là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ kể từ khi Yemen rơi vào nội chiến năm 2014, sau khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc đất nước, buộc chính phủ phải lưu vong.

Năm 2015, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã can thiệp nhằm khôi phục chính quyền Yemen.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), xung đột kéo dài đã đẩy nền kinh tế Yemen tới bờ vực sụp đổ và gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Hajjah./.

