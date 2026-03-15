Iran tuyên bố lãnh đạo tối cao mới khỏe mạnh và "hoàn toàn kiểm soát tình hình"

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực dẫn đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông theo hướng đảm bảo công bằng cho Tehran.

Phát biểu này tương đồng với tuyên bố trước đó của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng nước này sẽ xem xét mọi sáng kiến của các nước Hồi giáo nhằm tăng cường đoàn kết khu vực, khôi phục ổn định, an ninh và hòa bình ở Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn tờ Al-Araby Al-Jadeed, Ngoại trưởng Iran cho biết hiện tại không có sáng kiến cụ thể nào cho việc chấm dứt chiến tranh nhưng "chúng tôi sẽ hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực dẫn đến một cái kết công bằng."

Ông cũng cho biết Lãnh đạo tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, đang khỏe mạnh và "hoàn toàn kiểm soát tình hình."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, được cho là đã bị thương trong một cuộc không kích và hiện vẫn chưa thể xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới của Iran hôm 8/3 vừa qua.

Trong thông điệp đầu tiên được ông Mojtaba Khamenei đọc trên truyền hình nhà nước, ông yêu cầu sử dụng “đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz” và nghiên cứu mở thêm các mặt trận mới trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel nếu như xung đột còn tiếp diễn.

Trước những căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông, Sri Lanka kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức và các bên cần quay trở lại đàm phán để tìm kiếm giải pháp.

Sri Lanka quan ngại tình hình ngày càng xấu đi và tiếp tục đe dọa trực tiếp tới dân thường. Quốc gia Nam Á này kêu gọi các bên kiềm chế, tham gia đối thoại có ý nghĩa và thực hiện các bước quyết định để giảm leo thang căng thẳng.

Cũng trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng biệt với người đồng cấp Bahrain và Kuwait, trong đó ông bày tỏ quan ngại về "những hậu quả thảm khốc" nếu khu vực rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Ông nhấn mạnh các bên cần phải chấm dứt ngay leo thang quân sự và cần có các cơ chế chung để bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia của các nước Arab.

Về phần mình, các nhà ngoại giao Kuwait và Bahrain đánh giá cao và ủng hộ lập trường của Ai Cập, kêu gọi liên lạc thường xuyên và có các nỗ lực để duy trì an ninh khu vực.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn trên thực địa. Các cuộc không kích dữ dội đã buộc Tổng Lãnh sự quán Nga tại thành phố Isfahan của Iran ngày 15/3 thông báo tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một máy bay vận tải quân sự của nước này đang đưa hơn 200 công dân trở về từ Saudi Arabia.

Đây là cuộc sơ tán bằng đường hàng không đầu tiên sử dụng máy bay quân sự kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông hôm 28/2.

Máy bay tiếp liệu đa năng KC-330 Cygnus chở 204 người Hàn Quốc và 7 người nước ngoài đã cất cánh từ thủ đô Riyadh hôm 14/3 theo giờ địa phương và hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Seoul ở thành phố Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul vào chiều 15/3.

Những người được giải cứu lần này từng lưu trú tại Iraq, Kuwait, Bahrain, Liban và Saudi Arabia trước khi đến Riyadh để lên máy bay quân sự.

Hàn Quốc đã tìm cách thu xếp các chuyến bay thông qua đàm phán với các hãng hàng không và các bên liên quan khác nhưng cuối cùng phải sử dụng máy bay quân sự do lo ngại về an toàn./.

