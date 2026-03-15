Vượt sóng đưa thùng phiếu đến với lực lượng Kiểm lâm Côn Đảo

Chiều 15/3, Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo đã cử lực lượng vận chuyển hòm phiếu đến Hòn Bảy Cạnh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.

Dù thời tiết không thuận lợi do sóng to và gió lớn, Tổ công tác thuộc Tổ bầu cử số 5, Đơn vị bầu cử số 3 đặc khu Côn Đảo đã nỗ lực đưa hòm phiếu phụ cập bến an toàn để các cử tri kiểm lâm thực hiện quyền công dân.

Tại nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính xanh vẫn đang kiên trì bám đảo để tuần tra, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái.

Giữa không gian biển đảo bao la, từng lá phiếu được các cử tri cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu, góp phần làm nên ý nghĩa trọn vẹn của ngày hội non sông./.

