Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên: Nhiều cử tri trên 100 tuổi tham gia bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, tính đến 19h ngày 15/3, công tác tổ chức bỏ phiếu trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Các Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng trình tự, bảo đảm an toàn, trật tự, không xảy ra tình huống phức tạp.

Theo bà Lý Thị Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, tính đến 19h, tỉnh đã hoàn tất công tác bầu cử, có 391.349/391.912 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,86%.

Trong đó, 35/56 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 55 cử tri trên 100 tuổi, trong đó cao tuổi nhất là bà Hoàng Thị Tồng, dân tộc Mông, 119 tuổi, cư trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ.

Tổng số cử tri trên địa bàn toàn tính Lạng Sơn là 615.735 người. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 615.335 cử tri, đạt tỷ lệ 99,94%; trong đó có 17 cử tri trên 100 tuổi.Ủy ban bầu cử các cấp đã chuẩn bị 1.800 hòm phiếu phụ để Tổ bầu cử mang đến tận nơi cho những cử tri già yếu, người khuyết tật không thể đến khu vực bỏ phiếu vẫn được đảm bảo quyền công dân theo quy định.

Toàn tỉnh Thái Nguyễn có 1.503 khu vực bỏ phiếu với hơn 1,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%.

Đáng chú ý, 100% đơn vị cấp xã đều có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, trong đó 72/92 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị thùng phiếu, phiếu bầu, đến bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và hỗ trợ cử tri.

Đánh giá từ Ủy ban bầu cử các địa phương, ngay từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, với phương châm “Đi bầu cử trước - đi trẩy hội sau,” cử tri trên địa bàn các phường nói riêng và cử tri trên địa bàn tỉnh nói chung đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đến tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, tin tưởng và trách nhiệm. Nhiều cử tri đến từ sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Không khí ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, phấn khởi và trang nghiêm. Dư luận Nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử; các ứng cử viên được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, nhận được sự quan tâm và tin tưởng của cử tri.

Trong ngày bầu cử, tình hình giao thông và thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh cơ bản thuận lợi, bảo đảm phục vụ công tác bầu cử.

Thời tiết ổn định, trời âm u, nhiều mây, một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến việc cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác thông tin liên lạc giữa các khu vực bỏ phiếu với các cấp được duy trì thông suốt.

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư, tuyến phố với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ, thể hiện tinh thần dân chủ và niềm tin của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, không phát sinh tình huống phức tạp./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hơn 93% cử tri cả nước đi bỏ phiếu Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16h chiều 15/3/2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 93,19%.