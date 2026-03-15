Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô

Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri Thủ đô Hà Nội đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong không khí dân chủ, phấn khởi và trách nhiệm.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao của nhân dân Thủ đô.

Công tác bầu cử được tổ chức quy mô lớn, chặt chẽ

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, cuộc bầu cử tại Hà Nội được tổ chức với quy mô lớn, đồng bộ từ thành phố tới cơ sở. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, bầu 32 đại biểu Quốc hội trong tổng số 54 người ứng cử.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, toàn thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong tổng số 205 người ứng cử.

Ở cấp cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường được tổ chức tại 831 đơn vị bầu cử, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 người ứng cử. Toàn thành phố Hà Nội tổ chức bầu cử tại 4.098 khu vực bỏ phiếu, với tổng số 6.033.660 cử tri tham gia bầu cử.

Đến 19 giờ cùng ngày, nhiều địa phương đạt 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu, gồm: phường Đống Đa, phường Lĩnh Nam; các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bát Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Đây đều là những địa bàn có công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được triển khai tích cực, đồng thời tổ chức tốt các điều kiện phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, toàn thành phố có 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu, cho thấy công tác tổ chức bầu cử tại cơ sở được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Ở nhiều địa bàn, các tổ bầu cử đã bố trí hòm phiếu phụ để tạo điều kiện cho người cao tuổi, người khuyết tật hoặc cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Tại xã Minh Châu - địa bàn nằm tách biệt bởi sông Hồng, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Toàn xã có 4.630 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xã Minh Châu tổ chức bầu cử tại 3 khu vực bỏ phiếu.

Đáng chú ý, xã Minh Châu đã ứng dụng công nghệ số trong phục vụ bầu cử, cho phép cử tri quét mã QR để tra cứu thông tin ứng cử viên và xác định vị trí khu vực bỏ phiếu.

Để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, tổ bầu cử cũng tổ chức hòm phiếu di động tới nhà các cử tri cao tuổi.

Trong đó có trường hợp cụ Nguyễn Thị Tính, tròn 100 tuổi, được các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện quyền công dân tại nhà. Dù tuổi cao, cụ vẫn minh mẫn, tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với ngày hội lớn của đất nước.

Ngày 15/3, cử tri cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí cờ hoa rực rỡ và tinh thần phấn khởi, hồ hởi của hàng triệu cử tri đi bầu cử, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội hỗ trợ các cụ già, người khuyết tật,... hoàn thành quyền công dân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. (Ảnh: CAHN)

Công tác tổ chức bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, trong suốt quá trình diễn ra ngày bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc phát phiếu, hướng dẫn cử tri, kiểm soát phiếu bầu và niêm phong hòm phiếu được thực hiện chặt chẽ, minh bạch.

Nhân dân Thủ đô tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, dân chủ. Dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên được ghi nhận tốt, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Đặc biệt, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, không phát sinh tình huống bất thường trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các lực lượng chức năng của thành phố đã triển khai phương án bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bên cạnh đó, tình hình giao thông, thông tin liên lạc và thời tiết trong ngày bầu cử đều thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Chiều tối cùng ngày, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Long cho biết, chưa ghi nhận tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ bầu cử được duy trì tốt.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Nội vụ trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố, đồng thời cho biết Hà Nội là địa bàn có quy mô dân số lớn, số lượng cử tri đông, do đó công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đòi hỏi sự kỹ lưỡng, chặt chẽ và trách nhiệm cao.

Lãnh đạo thành phố biểu dương tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả bầu cử, đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung cao độ để tổng hợp nhanh, chính xác kết quả bầu cử theo đúng quy định.

Kết quả bước đầu cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,46% cùng với việc 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri tham gia là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao của cử tri Thủ đô.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, ngày bầu cử tại Hà Nội đã diễn ra thành công, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hơn 93% cử tri cả nước đi bỏ phiếu Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16h chiều 15/3/2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 93,19%.