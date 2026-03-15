Hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Đúng 7 giờ ngày 15/3/2026, cử tri cả nước đã nô nức đến bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, mở đầu Ngày hội non sông bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, một số điểm bầu cử đã tổ chức sớm theo quy định của pháp luật do đặc thù của địa phương. Thời tiết mát mẻ, nắng đẹp được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo số liệu cập nhật, tính đến 22h10 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,64%.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, theo số liệu cập nhật của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; đến 20 giờ ngày 15/3, toàn quốc có 76.043.527 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 99,38% tổng số cử tri.

Tính đến thời điểm kết thúc bỏ phiếu , tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; cũng là thời điểm nước ta đang tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước

Ngay từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội non sông, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, từ rất sớm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Tổng Bí thư nêu rõ, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân, nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Cùng thời điểm này, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc, thực hiện quyền bầu cử và kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên khắp mọi miền Tổ quốc, cử tri cả nước đã nêu cao ý thức, khẩn trương đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, có những địa bàn, bà con háo hức đi bầu cử từ rất sớm để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ năng lực và phẩm chất tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Gần 79 triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ lá phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Tại Thủ đô Hà Nội, các khu vực bỏ phiếu ở các quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, không khí bầu cử diễn ra trang trọng, trật tự. Cử tri được các tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy định; công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thuận lợi cho người dân tham gia.

Sáng sớm nơi cực Tây Tổ quốc, khi những dải sương mỏng còn lững lờ vắt ngang các triền núi A Pa Chải, không khí của ngày hội lớn đã rộn ràng khắp các bản làng ở xã biên giới Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

Trong buổi sáng thiêng liêng ấy, những người lính trẻ của Lữ đoàn 543, Quân khu 2 đã có một kỷ niệm đặc biệt, đó là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu đi bầu cử.

Binh nhì Tẩn Xoang Pao chia sẻ trong niềm tự hào: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử. Đặc biệt hơn nữa là được bỏ phiếu ngay tại nơi cực Tây của Tổ quốc. Khi đứng trước hòm phiếu dưới lá cờ Tổ quốc, tôi rất xúc động và tự hào. Tôi sẽ luôn nhớ kỷ niệm này trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình.

Cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nao nức thực hiện quyền công dân.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt với cử tri Thành phố mang tên Bác khi là kỳ bầu cử đầu tiên sau hợp nhất với không gian, dư địa phát triển mới, mang tầm vóc của một "siêu đô thị."

Từ khu vực nội thành cũ, tới các vùng ngoại thành, địa bàn mới sáp nhập, xã đảo, đặc khu, cử tri đều hướng về ngày hội bầu cử với những kỳ vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tại thành phố Đà Nẵng, đối với những cử tri tuổi cao, sức yếu, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu đã tổ chức mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hóa tổ dân phố 37, phường Hải Dương (thành phố Hải Phòng), cử tri Hoàng Văn Bảo cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều cuộc bầu cử rồi và thấy rất ấn tượng về cuộc bầu cử lần này. Vì đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các đơn vị hành chính. Tuy diễn ra sớm hơn 2 tháng nhưng sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp và sự nhiệt tình tự giác của bà con cử tri, tin là kỳ bầu cử sẽ rất thành công”…

Khi tới Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trung tâm điều hành bầu cử tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ bầu cử lần này thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số khi các nền tảng công nghệ được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.

Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tiến hành bỏ phiếu tại Hòn Bảy Cạnh - Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Tiếp tục góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho nhân dân, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch phát triển cũng như chính sách của Chính phủ một cách phù hợp.

Điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục vươn lên trở thành quốc gia có vai trò đi đầu trong hội nhập quốc tế hiệu quả, đặc biệt là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do.

Đánh giá tầm vóc của sự kiện, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ kỳ vọng rằng, sau khi các cơ quan dân cử mới được thiết lập, Quốc hội khóa XVI sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai ba đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Trong đó, công tác lập pháp và hoàn thiện thể chế được đặt lên hàng đầu nhằm khơi thông mọi nguồn lực, tránh sự chồng chéo và thúc đẩy quá trình thực thi chính sách quốc gia.

Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa hạ tầng chiến lược, từ hạ tầng số đến giao thông và logistics, sẽ là những ưu tiên cần được thúc đẩy trong thời gian tới để phát triển kinh tế-xã hội.

Bày tỏ niềm tin tưởng vào Quốc hội khóa mới của Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nghị viện, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass cho biết, mục tiêu trọng tâm trong quan hệ song phương năm nay là hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và 4 quốc gia thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của Quốc hội là yếu tố thiết yếu, bởi bất kỳ hiệp định thương mại tự do nào cũng cần có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cơ quan lập pháp của các nước tham gia…

Đến thời điểm này, công tác bỏ phiếu bầu cử trên cả nước đã hoàn tất. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, người dân cả nước đã rất phấn khởi, hào hứng, thể hiện niềm tin gửi gắm qua những lá phiếu khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bầu ra những người đại biểu nhân dân xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hơn 93% cử tri cả nước đi bỏ phiếu Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16h chiều 15/3/2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 93,19%.