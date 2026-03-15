Không khí dân chủ lan tỏa, các địa phương thực hiện kiểm phiếu theo quy định

Không khí “Ngày hội non sông” trên cả nước diễn ra trong tinh thần dân chủ, phấn khởi và trách nhiệm.

Tại các địa phương, cử tri tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, nhiều địa phương đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, đạt tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các đơn vị bầu cử tiến hành kiểm phiếu đúng luật.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, đến 19 giờ ngày 15/3, cử tri trên địa bàn trên địa bàn 96 xã, phường, đặc khu của tỉnh đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mặc dù điều kiện thời tiết một số khu vực bỏ phiếu không thuận lợi nhưng với niềm tin, trách nhiệm cử tri trong tỉnh đã hân hoan, nô nức đến các điểm bỏ phiếu sớm, không khí ngày bầu cử diễn ra ấm áp, vui tươi lan tỏa từ các xã đồng bằng, miền biên viễn đến hải đảo xa xôi.

Quảng Ngãi có 1,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 1.545 khu vực bỏ phiếu, bầu 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 1.982 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Kết thúc ngày bầu cử (19h) có 98,95% cử tri trên địa bàn tỉnh đã đi bầu cử, trong đó có 72/96 đơn vị hành chính cấp xã cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, 1.389/1.545 khu vực bỏ phiếu cử tri đi bầu đạt 100%.

Xã vùng cao Tu Mơ Rông là đơn vị hoàn thành bỏ phiếu sớm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết, toàn xã có 3.435 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 97% cử tri là đồng bào Xơ Đăng.

Được tuyên truyền sâu rộng, vận động bầu cử sớm do vậy ngay từ sáng sớm dưới mái nhà rông truyền thống biểu tượng đặc trưng nét đẹp văn hóa của đồng bào Xơ Đăng (khu vực bỏ phiếu số 4 các thôn Ngọc Leang, Đăk Siêng, Kon Tum) cũng như các điểm bỏ phiếu khác tại các nhà rông, điểm trường học cử tri là đồng bào Xơ Đăng đã “gác” việc nương rẫy đến sớm thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Các điểm bầu cử trên địa bàn xã đều diễn ra trang trọng và ấm áp. Đến 10h15 phút cử tri trong xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Các địa phương như Sơn Tây, Đak Pxi, Rờ Kơi, Sơn Tịnh, Sơn Mai, Lý Sơn cũng có tiến độ tỷ lệ phiếu bầu đạt cao, nhiều khu vực bỏ phiếu cử tri hoàn thành bỏ phiếu sớm.

Theo Ủy ban bầu cử đặc khu Lý Sơn, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi thế nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao của các Tổ bầu cử, cử tri, không khí ngày bầu cử ở địa phương đã diễn ra dân chủ, an toàn đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Lý Sơn Nguyễn Minh Trí thông tin, đặc khu Lý Sơn có hơn 17.000 cử tri đi bầu cử, tại 8 tổ bỏ phiếu. Trong số 8 khu vực bầu cử trên đặc khu có 3 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% từ sáng sớm.

“Kỳ bầu cử lần này có tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm đạt cao hơn so với các kỳ trước. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của người dân đảo tiền tiêu. Ủy ban bầu cử đặc khu Lý Sơn đã chỉ đạo cho các Tổ bầu cử, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định, phải khẩn trương tiến hành khâu kiểm phiếu theo đúng thời gian quy định,” Bí thư đặc khu Lý Sơn nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho biết, việc cử tri Quảng Ngãi đi bầu cử đạt tỷ lệ cao ở các điểm bầu cử điều này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các cử tri xã Co Mạ, tỉnh Sơn La khi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 1 bản Co Mạ.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, tính đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có tổng số cử tri theo danh sách 915.088 cử tri; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 912.514 cử tri và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 99,72%.

Tại nhiều địa phương, cử tri đã bỏ phiếu rất sớm; một số khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ tham gia cao. 75/75 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%; trong đó, có 32 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, các tổ bầu cử đã tổ chức hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tổ chức sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Không khí ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia bỏ phiếu.

Nhiều cử tri quan tâm tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Dư luận nhân dân đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử của các cấp, các ngành; tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững…

Tính đến thời 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Gia Lai đã kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định. Kết quả cụ thể đã có 2.445.128/2.450.893 cử tri có trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,76%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, 2008/2.179 khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu và có 96/135 xã, phường đạt tỷ lệ 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri. Tỉnh đã xác định 2.179 khu vực bỏ phiếu và thành lập 2.179 tổ bầu cử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tính đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với những con số ấn tượng về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, toàn địa bàn ghi nhận có 1.970/2.765 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,02%. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo từ hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Toàn tỉnh có 1.970/2.765 tổ bầu cử đã kết thúc việc bỏ phiếu; 6 tổ kéo dài thời gian bỏ phiếu. Tại Bắc Ninh có 68 xã, phường có cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99% trong đó có 19 đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Tại khu vực bỏ phiếu số 39, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, là một trong những tổ có tỷ lệ cử tri đi bầu sớm, đạt 100% từ 13 giờ, điều này cho thấy sự đồng lòng của các cử tri.

Cầm trên tay lá phiếu, cử tri Nguyễn Văn An, thôn Kép, xã Tiên Lục cho biết ông rất phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân, bởi vậy, ngay khi khai mạc ông đã cùng gia đình đi bầu cử sớm với mong muốn thông qua lá phiếu có thể đóng góp thêm tiếng nói lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh cho thấy, công tác tổ chức bầu cử trên toàn địa bàn thành phố được đánh giá là diễn ra ổn định, thông suốt và an toàn.

Giao thông từ thành phố đến các xã, phường, thôn bản đều được đảm bảo lưu thông thuận lợi. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì ổn định, giúp các Tổ bầu cử báo cáo tiến độ và diễn biến kịp thời về Ủy ban Bầu cử các cấp thông qua nhiều kênh như điện thoại, thư điện tử và mạng xã hội.

Cử tri buôn Alê A, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, kết thúc thời gian bầu cử, toàn tỉnh có 2.269.059 cử tri (trong tổng số 2.271.191 cử tri) đi bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt khoảng 99,91%. Trên địa bàn tỉnh có 88/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Cử tri Y Ai Byă, buôn Alê A, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk phấn khởi chia sẻ, những ngày qua, không khí trong buôn rất sôi nổi. Bà con cùng trang trí hội trường khu vực bỏ phiếu, dọn dẹp phát quang trong buôn để chào đón Ngày hội của toàn dân.

Qua nghiên cứu, già Y Ai Byă thấy danh sách ứng cử viên đều có trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn. Do đó già hy vọng, các ứng viên trúng cử sẽ phát huy năng lực, trình độ, xông xáo, sẵn sàng phục vụ nhân dân, góp phần đất nước ngày càng phát triển.

Theo cử tri Nguyễn An Vinh, tổ bầu cử số 13, tổ dân phố 7A Thành Công, phường Buôn Ma Thuột, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân cao hơn trước đây.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thực sự là người biết lắng nghe, gần gũi và thể hiện được trách nhiệm trước yêu cầu của nhân dân, phải nghe nhân dân nói về những khó khăn của mình để đề xuất với Đảng và Nhà nước những việc có lợi cho dân.

Do đó, ông Nguyễn An Vinh kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, có thể khẳng định, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sự hăng hái và tinh thần vui tươi của bà con đã thể hiện tấm lòng của người dân đối với Đảng, đối với bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị. Bà con đi bầu cử vừa thể hiện trách nhiệm cao của một công dân, vừa gửi gắm trong lá phiếu những tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của mình đối với các đại biểu trúng cử.

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh 1.185.735/1.185.763 cử tri, đạt 99,99%. Trong đó, có 98/99 xã hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Toàn tỉnh có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cử tri nam, 142 cử tri nữ), trong đó, có 2 cử tri cao tuổi nhất được con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu để trực tiếp bầu cử (ông Giàng Nủ Súa, sinh năm 1912, thôn Xua Lông, xã Púng Luông, 114 tuổi và bà Sùng Thị Dủ, sinh năm 1915, thôn Séo Pa Cheo, xã Bản Xèo 111 tuổi).

Tất cả 2.029 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thực hiện tổ chức bỏ phiếu theo đúng quy định.

Công tác giao thông, thông tin liên lạc và thời tiết cơ bản thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, nhiều tuyến đường đến trung tâm xã, bản được nâng cấp, tạo điều kiện cho cử tri đi lại thuận lợi đến các khu vực bỏ phiếu.

Công tác thông tin liên lạc như điện thoại, Internet, hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì ổn định, góp phần phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và tổ chức bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ổn định. Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bỏ phiếu và những địa bàn trọng điểm.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc; không phát hiện vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quá trình tổ chức bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, tính đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc theo đúng quy định, đã có 95,7% cử tri trên toàn tỉnh đi bỏ phiếu.

Theo đó, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 2,86 triệu cử tri trên tổng số hơn 2,99 triệu cử tri đi bỏ phiếu.

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất đạt 84,84%; địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 100% cử tri.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, tất cả các cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội được quan tâm, thực hiện tốt.

Toàn tỉnh thành lập Ủy ban Bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 tổ bầu cử.

Tối 15/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có 99,66% cử tri toàn tỉnh hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, đến 19 giờ cùng ngày có 2.570.148/2.578.879 cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,66%. Trong đó, có 59/124 đơn vị cấp xã với 1.951/2.296 khu vực bỏ phiếu trong ngày 15/3 có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Cử tri đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) nô nức khí thế và phấn khởi tham gia vào ngày hội lớn.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tại 2.301 điểm bỏ phiếu, các đơn vị phụ trách công tác an ninh, trật tự, công tác bảo đảm y tế, công tác phòng chống thiên tai được triển khai, túc trực 24/24. Về cơ bản trong suốt quá trình bầu cử, tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử… luôn được đảm bảo.

Trước đó ngày 14/3, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bỏ phiếu sớm ở 5 khu vực thuộc các đơn vị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đến 8 giờ 30 phút sáng 14/3, 100% cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật.

Bà Trần Thị Thanh Tuyết, Chánh Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tính đến 19 giờ 00 phút, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,67%. Có 1.610/2.009 khu vực bỏ phiếu, 52/102 xã, phường có 100% cử tri trong danh sách đã đi bầu cử.

Về tình hình dư luận nhân dân, đa số người dân phấn khởi về công tác bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri nhận thức cao về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bỏ phiếu để lựa chọn bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tính đến thời điểm báo cáo, tình hình giao thông thuận lợi, chính quyền các xã, phường đã phối hợp lực lượng công an đảm bảo an toàn về giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc cử tri đi bầu. Tình hình thông tin liên lạc ổn định, đảm bảo công tác phối hợp báo cáo và các nghiệp vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Thời tiết tại các khu vực bầu cử thuận lợi, không có các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến việc cử tri đi bầu cử. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Tính đến 19 giờ ngày 15/3, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với những con số ấn tượng về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, toàn địa bàn ghi nhận có 2.873.037 trên tổng số 2.877.389 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo từ hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân "Thủ phủ miền Tây" đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đặc biệt, toàn thành phố đã có 57/103 xã, phường ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Tại phường Cái Khế, không khí khu vực bỏ phiếu số 16, ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại hẻm 311, đường Nguyễn Văn Cừ) cho biết, gia đình ông có 5 cử tri tham gia ngày bầu cử với tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức đây là ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Tuấn mong muốn, các đại biểu được bầu ra sẽ là những người có tâm, có đức, có tài để cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa. Kỳ vọng chung của ông cũng như nhiều cử tri khác là đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc và công tác an sinh xã hội ngày càng được nâng cao.

Sự đồng lòng và niềm tin của cử tri chính là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công cho ngày bầu cử tại địa phương.

Bên cạnh các khu vực bầu cử trong ngày 15/3, thành phố Cần Thơ cũng đã hoàn thành thắng lợi công tác bầu cử sớm tại 107 khu vực bỏ phiếu riêng vào ngày 14/3. Các khu vực này, bao gồm lực lượng Công an và Quân sự thành phố, đã đạt tỷ lệ 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu trong không khí trang trọng và đúng quy định.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức gần như tuyệt đối là 99,85%, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn bỏ phiếu, chuẩn bị bước vào công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả theo đúng quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long , tính đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã có 3.019.066/3.020.126 cử tri đi bầu cử tại 2.855 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Có 113/124 xã, phường đạt 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, còn 11 xã , phường cử tri đi bầu cử dưới 100%.

Tại Tổ bầu cử số 19 và 20 thuộc địa bàn phường Cái Vồn đã hoàn thành việc bỏ phiếu vào lúc 8 giờ 30 phút với 100% cử tri theo danh sách đã đi bầu trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu.

Cử tri đi bầu thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng và không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, hiện các xã, phường có số cử tri đi bầu cử chưa đạt tỷ lệ 100 %, các tổ bầu cử sẽ tiến hành đến từng nhà để vận động cử tri đi bầu, dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ .

Thông tin từ Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng, tính đến 19 giờ ngày 15/3, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo Luật định, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,84%.

Cử tri Nguyễn Thị Khẩn, sinh năm 1931, năm nay đã 96 tuổi là cử tri lớn tuổi nhất khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng tham gia bỏ phiếu.

Toàn thành phố Hải Phòng có 2.577 khu vực bỏ phiếu tại 114 xã, phường, đặc khu. Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia, đặc khu Bạch Long Vĩ đã tổ chức bầu cử sớm và hoàn thành bầu cử ngày 14/3 với 2 khu vực bỏ phiếu. Ngày 15/3, cử tri của 113 xã, phường thực hiện bầu cử tại đồng loạt 2.575 khu vực bỏ phiếu.

Việc một số địa phương đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu ngay trong buổi chiều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Xã Quyết Thắng, lúc 15h40 phút, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt 100%, là một trong 3 địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất thành phố.

Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng đánh giá, dư luận thành phố quan tâm tin tưởng, đồng tình ủng hộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử các ứng cử viên, chú trọng trình độ, quá trình công tác, kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần bầu được những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Các khu vực bỏ phiếu thực hiện đầy đủ quy định về khai mạc, bỏ phiếu, kiểm phiếu; tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm, không phát sinh tình huống phức tạp.

Ngày bầu cử 15/3, ở Hải Phòng, tình hình giao thông thông suốt, thời tiết thuận lợi và thông tin liên lạc ổn định, thuận lợi cho cử tri đến nơi bỏ phiếu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, đến 19 giờ tỷ lệ 99,94% cử tri đi bỏ phiếu, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc bỏ phiếu, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật với 2.851.612/2.853.331 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%.

Trong đó, có 112 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, 3.158 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Ngày hội bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, cử tri tham gia bầu cử tin tưởng vào cuộc bầu cử và những ứng cử viên mà mình lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài để đại diện cho cử tri tại Quốc hội khóa XVI và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không phát sinh điểm nóng hay sự cố ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

