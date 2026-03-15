Chính trị

Lai Châu có trên 99,93% cử tri tham gia bầu cử

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Oanh
Người dân biên giới Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Toàn tỉnh có 301.176 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh đạt trên 99,93%. Trong đó, có 33/38 xã hoàn thành 100% cử tri đi bầu, 827/854 số khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Tỉnh có 31 khu vực bỏ phiếu khai mạc sớm từ 5 giờ 30 phút.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu đánh giá nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào cuộc bầu cử; đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy, chính quyền và tổ bầu cử.

Cử tri quan tâm tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng những người được bầu sẽ là những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

Cử tri đánh giá cao ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là dịp để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Dư luận trong nhân dân nhìn chung ổn định, tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.

Công tác giao thông, thông tin liên lạc và thời tiết cơ bản thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, nhiều tuyến đường đến trung tâm xã, bản được nâng cấp, tạo điều kiện cho cử tri đi lại thuận lợi đến các khu vực bỏ phiếu.

Công tác thông tin liên lạc như điện thoại, internet, hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì ổn định, góp phần phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và tổ chức bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ổn định. Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bỏ phiếu và những địa bàn trọng điểm.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc; không phát hiện vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quá trình tổ chức bầu cử./.

