Nghệ An, Hà Tĩnh: Ngày hội non sông đã diễn ra trọn vẹn

Hòa cùng niềm vui chung của Ngày hội bầu cử cả nước, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, đến thời điểm 19h ngày 15/3/2026 đã kết thúc công tác đi bỏ phiếu với số lượng cử tri đi bầu tại 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường đạt trung bình 99,76% (2.336.122/2.341.755 cử tri đi bỏ phiếu).

Hiện có 2.911 khu vực bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Trong đó 83/130 xã, phường đã hoàn thành 100%.

Không khí ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, phấn khởi và đúng quy định. Trên các tuyến đường, tại các khu vực bỏ phiếu, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ; một số địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá sôi nổi, tạo nên không khí náo nức của “ngày hội non sông.”

Cử tri Nghệ An có mặt tại 3.061 khu vực bỏ phiếu (không tính 55 khu vực bầu cử sớm) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai công tác bầu cử với tinh thần sâu sát, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tổ chức, điều hành bầu cử được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực sự Ngày hội toàn dân.

Công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức; tạo điều kiện để cử tri già yếu và người ốm đau được bỏ phiếu tại nhà bằng thùng phiếu lưu động.

Tại Hà Tĩnh, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 19h, qua đánh giá ban đầu, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với 99,98% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đang tiến hành việc kiểm phiếu và gửi các thông tin, báo cáo về Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 19h, toàn tỉnh có 968.113/968.275 cử tri tham gia bỏ phiếu; trong đó nhiều xã, phường đã hoàn thành bầu cử sớm từ lúc 17h với tỉ lệ 100% như các phường: Trần Phú, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí; các xã Tiên Điền, Can Lộc, Toàn Lưu…

Tại thôn Châu Tùng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của cố Tổng Bí thư Trần Phú, không khí ngày bầu cử diễn ra đặc biệt trang trọng.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, rạng rỡ trong bộ trang phục chỉnh tề để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri Phan Thị Cúc (thôn Châu Tùng, xã Đức Thọ) chia sẻ: “Với truyền thống cách mạng trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, bà con rất háo hức mong chờ ngày hội non sông hôm nay.

Tất cả mọi người mong muốn thông qua lá phiếu sẽ bầu ra những đại biểu có năng lực, đủ đức đủ tài, uy tín cao để lãnh đạo và mang tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân đến với chính quyền các cấp”.

Điểm bầu cử thôn Châu Tùng có hơn 1.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn mang theo kỳ vọng về sự bứt phá của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, xã Đức Thọ cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể để đón tiếp và hướng dẫn cử tri chu đáo, đảm bảo quy trình diễn ra đúng quy định pháp luật.

Trong kỳ bầu cử lần này, việc tinh gọn bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp đã tạo nên một tâm thế mới đối với nhân dân. Cử tri ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri Lê Bá Quý (xã Đức Thọ) nhấn mạnh: “Chúng tôi rất ý thức trách nhiệm của mình để làm tròn nhiệm vụ của một cử tri. Với chúng tôi, các ứng cử viên được tín nhiệm hôm nay phải là những người luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, có tâm, có tầm để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri tất cả các khu vực bỏ phiếu đi tham gia bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi và thực hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân tại các khu vực bỏ phiếu.

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, phấn khởi.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ thiêng liêng của công dân.

Thành công bước đầu này đến từ sự chỉ đạo bài bản, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện xuyên suốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, việc đảm bảo an ninh, y tế tại các điểm bầu cử được chuẩn bị nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Tĩnh đến thời điểm này có thể khẳng định đã thành công tốt đẹp.

Những lá phiếu mang theo niềm tin của cử tri sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng một bộ máy chính quyền vững mạnh, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

