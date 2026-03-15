Thành phố Hồ Chí Minh: Cụ thể hóa khát vọng vươn mình cùng đất nước

Ngày 15/3, trong tiết trời nắng vàng rực rỡ của vùng đất phương Nam, khắp các nẻo đường, con phố từ trung tâm đến vùng ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh đều bừng lên không khí phấn khởi, hân hoan trong ngày hội non sông.

Gần 9,7 triệu cử tri thành phố đã gác lại những lo toan thường nhật để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ sau những dấu mốc kỷ niệm trọng đại của đất nước, hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), thực hiện chính quyền 2 cấp, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (7/1976-7/2026).

Với tầm vóc của một “siêu đô thị,” trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất cả nước, mỗi lá phiếu của cử tri thành phố mang theo không chỉ niềm tin mà còn là khát vọng về một giai đoạn phát triển đột phá mới của thành phố.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, cử tri đi tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, hân hoan, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Từ những cụ già hơn 100 tuổi, tham gia bỏ phiếu từ cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên năm 1945, đến những bạn trẻ lần đầu tiên cầm trên tay thẻ cử tri, tất cả đều chung một cảm xúc: Tự hào vì được đóng góp tiếng nói vào công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước.

Đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Thành phố cho rằng, việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Chị Hà Kim Sơn, 42 tuổi, cử tri bị khiếm thính, bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 20, phường Bình Thạnh chia sẻ: "Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử. Các anh chị ở phường đã cung cấp tài liệu chữ nổi, băng ghi âm để tôi hiểu biết hơn về quyền của mình, về những người ứng cử. Tôi mong muốn những người trúng cử đúng là người tài giỏi, mang lại lợi ích cho người dân, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.”

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri Thành phố tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh, trên các nền tảng số… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai mạc, thực hiện quyền bầu cử của mình.

Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng “Mười tám thôn vườn trầu,” chia sẻ thông điệp tới cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có tài, có đức, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Mỗi lá phiếu là một “viên gạch” để xây dựng nên “ngôi nhà chung” của thể chế. Gần 9,7 triệu cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện quyền và nghĩa vụ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất khi nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Với rất nhiều cử tri, họ không chỉ đi bầu cho đủ số lượng mà còn bầu bằng niềm tin rằng, những đại biểu mình chọn sẽ thực sự lắng nghe, thấu hiểu và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các diễn đàn nghị trường và chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiệu quả.

Trao đổi với báo chí tại khu vực bỏ phiếu số 26 (đơn vị bầu cử số 6, khu phố Phú Thuận, phường Phú An), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, mỗi cá nhân đều phải trải qua quá trình chuẩn bị và sàng lọc kỹ lưỡng theo đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Những người trúng cử đều là những người xứng đáng.

Theo ông Võ Văn Minh, nhiệm kỳ mới dự báo đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với đại biểu dân cử, đặc biệt là trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thành phố.

Đông đảo cử tri nô nức tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Mỗi đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm cần nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết, đồng thời gắn trách nhiệm đó với lĩnh vực công tác và chuyên môn của mình.

“Trong hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, đại biểu cần chủ động nghiên cứu thông tin, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, để có những ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực khi Hội đồng Nhân dân xem xét, ban hành các nghị quyết quan trọng, nâng cao chất lượng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân,” ông Minh nhấn mạnh.

Sự thành công của cuộc bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi mỗi công dân ý thức rõ trách nhiệm của mình, mọi thử thách đều sẽ vượt qua.

Kết quả của cuộc bầu cử sẽ là nguồn năng lượng mới, thúc đẩy thành phố mang tên Bác tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị sáng tạo, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Những mục tiêu đó đòi hỏi những quyết sách đúng đắn, những đại biểu đủ tâm và tầm để đại diện cho ý chí và khát vọng của người dân thành phố.

Vì thế, mỗi lá phiếu của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là sự lựa chọn cho nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, mà còn là sự lựa chọn cho tương lai phát triển của thành phố và đất nước./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hơn 93% cử tri cả nước đi bỏ phiếu Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16h chiều 15/3/2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 93,19%.