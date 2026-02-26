“Mỏ vàng” 27.300 tỷ USD của Iran trong tính toán chiến lược của Mỹ

Sở hữu nguồn tài nguyên ước tính 27.300 tỷ USD cùng vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz, Iran được xem là nhân tố địa kinh tế quan trọng trong các tính toán chiến lược của Mỹ.

Với trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn, tổng giá trị ước tính khoảng 27.300 tỷ USD, Iran đang nổi lên như một “mỏ vàng” địa kinh tế tại Trung Đông. Không chỉ sở hữu nguồn lực tự nhiên dồi dào, Tehran còn kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các cuộc đàm phán liên quan đến hạt nhân, yếu tố kinh tế và an ninh năng lượng ngày càng trở thành trọng tâm trong cách tiếp cận của Washington đối với Tehran.

Giới phân tích cho rằng lợi ích về dầu khí, khoáng sản và vị trí địa chiến lược có thể ảnh hưởng đáng kể đến tính toán chính sách của Mỹ, đồng thời tác động tới cục diện địa chính trị khu vực Trung Đông trong thời gian tới./.