Một số nội dung chính trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ

Bài phát biểu Thông điệp Liên bang 2026 diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang tụt hậu về nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/2/2026 giờ địa phương (25/2 giờ Việt Nam) đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất trong lịch sử truyền hình, với thời lượng 1 giờ 48 phút, phá kỷ lục 1 giờ 40 phút của chính ông năm 2025 và kỷ lục trước đó là 1 giờ 29 phút do cựu Tổng thống Bill Clinton thiết lập vào năm 2000.

Thông điệp Liên bang 2026: Tổng thống D. Trump khẳng định kinh tế Mỹ khởi sắc Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm lớn của nhiều người dân Mỹ, ông Trump đã chỉ ra lạm phát tương đối thấp, giá xăng, lãi suất thế chấp giảm và các dấu hiệu tích cực khác.