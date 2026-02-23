Multimedia

Infographics

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội chủ yếu 5 năm 2026-2030

Các mục tiêu về xã hội là: chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh và thời gian sống khỏe mạnh lần lượt là 75,5 tuổi và tối thiểu 68 năm...

info-nghi-quyet-dai-hoi-xiv.jpg

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường cho 5 năm 2026-2030. Trong đó các mục tiêu về xã hội là: chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh và thời gian sống khỏe mạnh lần lượt là 75,5 tuổi và tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn <20%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghị quyết Hội nghị XIV của Đảng #mục tiêu xã hội
Theo dõi VietnamPlus

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.