Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội chủ yếu 5 năm 2026-2030

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường cho 5 năm 2026-2030. Trong đó các mục tiêu về xã hội là: chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh và thời gian sống khỏe mạnh lần lượt là 75,5 tuổi và tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn <20%./.