Hà Nội đón 1,34 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội ước đón khoảng 1,34 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt.

ha-noi-don-134-trieu-luot-khach-dip-tet-binh-ngo-2026.jpg

Theo Sở Du Lịch Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14 đến 22/2/2026, tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Thủ đô Hà Nội ước đón khoảng 1,34 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, tăng mạnh 55%; khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt, tăng 33,2%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,87 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước./.

