Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” chào Xuân 2026

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân.”

Hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh,” hướng tới một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.

Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” không chỉ là những sản phẩm chào Xuân, mà còn là những tác phẩm văn hóa, nơi truyền thuyết, mỹ thuật, âm thanh lễ hội và khát vọng hội tụ./.