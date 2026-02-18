Multimedia

Infographics

Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” chào Xuân 2026

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân.”

info-tet-nguyen-dan-bo-tem.jpg

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân.”

Hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh,” hướng tới một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.

Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” không chỉ là những sản phẩm chào Xuân, mà còn là những tác phẩm văn hóa, nơi truyền thuyết, mỹ thuật, âm thanh lễ hội và khát vọng hội tụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuân Bính Ngọ #phát hành tem
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.

Những điều thú vị về loài ngựa

Những điều thú vị về loài ngựa

Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.

Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết

Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết

Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Valentine năm 2026 không chỉ xoay quanh việc ăn uống và mua sắm mà hướng tới việc tạo ra những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự đáng nhớ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.