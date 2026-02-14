Multimedia

Một số phong tục truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt

Lan Phương
info-phong-tuc.jpg

Trải qua chiều dài lịch sử, các phong tục tập quán của người Việt trong dịp Tết cổ truyền vẫn được lưu giữ từ đời này qua đời khác./.

(Vietnam+)
#Tết Nguyên đán #gói bánh chưng #cúng tất niên
TẾT BÍNH NGỌ 2026

Những điều cần tránh khi dọn nhà ngày Tết

Những điều cần tránh khi dọn nhà ngày Tết

Dọn nhà ngày Tết không chỉ là công việc dọn dẹp đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp cân bằng phong thủy, mở ra nguồn năng lượng tích cực để chào đón Năm mới an khang.

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Valentine năm 2026 không chỉ xoay quanh việc ăn uống và mua sắm mà hướng tới việc tạo ra những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự đáng nhớ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhu cầu mua sắm, thanh toán, vay mượn và đi lại tăng cao, các hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng cũng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng 1/2026, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 9,56 tỷ USD...