Khuyến cáo an toàn điện, phòng chống cháy nổ dịp Tết Bính Ngọ

Mỗi dịp Tết, nhu cầu thắp hương, đốt vàng mã và đun nấu của người dân Thủ đô lại gia tăng, song người dân cần chú ý đảm bảo an toàn.

Mỗi dịp Tết, cùng với không khí sum vầy và các hoạt động văn hóa truyền thống, nhu cầu thắp hương, đốt vàng mã và đun nấu của người dân Thủ đô lại gia tăng. Đây là một trong những hoạt động quen thuộc, gửi gắm ước vọng bình an, tài lộc trong năm mới. Tuy nhiên, đằng sau đó luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được thực hiện đúng cách, đúng nơi quy định./.

